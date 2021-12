‘Geshockeerde Zahavi overweegt PSV te verlaten na nieuwe inbraak’

Maandag, 13 december 2021 om 09:12 • Chris Meijer • Laatste update: 11:06

Eran Zahavi overweegt PSV te verlaten nu er opnieuw bij hem is ingebroken, zo meldt One. Volgens het Israëlische medium verkeren de 34-jarige spits en zijn vrouw Shai in shock na de tweede inbraak in korte tijd. Het gezin van Zahavi kreeg in mei al te maken met een gewapende overval, op het moment dat hij zelf niet thuis was.

Destijds werd zijn gezin vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. De overvallers sloegen de vrouw van Zahavi en zouden een stuk van haar haren hebben afgeknipt. Voor zover bekend zijn de verdachten van die inbraak nog niet aangehouden. Na die brute overval werd er ook al gespeculeerd over de toekomst van Zahavi bij PSV. "Ik heb samen met mijn familie een besluit genomen waarvan wij dachten dat het goed voor ons zou zijn. We besloten te blijven", zei Zahavi in september tegen hapodium.com.

Er wordt nu echter gemeld dat ‘alle opties op tafel liggen’, waaronder een vertrek bij PSV. Zahavi speelt sinds de zomer van 2020 in Eindhoven en heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. De tweede inbraak in korte tijd zou echter diepe sporen hebben achtergelaten bij Zahavi en zijn gezin, ondanks dat er deze keer niemand thuis was. Zahavi revalideert in Dubai van de knieblessure die hij in november tijdens interlandverplichtingen met Israël opliep.

One schrijft dat de inbrekers het huis van Zahavi ‘volledig ontmanteld’ hebben en veel schade hebben aangericht. Op basis van de berichtgeving van RTL Boulevard werd zondagavond niet duidelijk of er iets was buitgemaakt bij de inbraak. De politie is op zoek naar twee verdachten. Een droeg volgens de politie een grijs trainingspak met een zwarte capuchon; de ander een lichte jas en een donkere broek. Ze hadden twee trolleys bij zich. “We zijn volop bezig met het onderzoek. We nemen dit heel serieus en hopen de verdachten snel te kunnen achterhalen", meldde een woordvoerder van de politie.

De reactie van PSV

PSV is niet op de hoogte gebracht van het vermeende voornemen van Zahavi om niet meer in Eindhoven terug te keren. "Wij hebben het ook gelezen", zo verwijst algemeen directeur Toon Gerbrands tegenover De Telegraaf naar de geruchten in de Israëlische media. "Maar bij PSV is er verder niets over bekend." PSV heeft niet dagelijks contact met Zahavi, maar gaat er dus vanuit dat de centrumspits na zijn revalidatie in Dubai terugkeert.