V/d Vaart: ‘Dit is de tweede keer dat Arno vindt dat ik een slap verhaal heb'

Maandag, 13 december 2021 om 08:30 • Chris Meijer • Laatste update: 08:56

Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen voerden zondagavond een felle discussie in het programma Studio Voetbal van de NOS. Vermeulen is naar aanleiding van de 1-2 nederlaag tegen AZ van mening dat Ajax ‘kwetsbaar’ is. Van der Vaart stelt daarentegen dat de Amsterdammers wel eens een competitiewedstrijd kunnen verliezen en zegt dat men daar ‘totaal niet van wakker ligt’.

“Er ging wel heel veel mis, het was matig. AZ speelde heel compact en probeerde in de counter gevaarlijk te worden, dat lukte ook een aantal keer. Bij Ajax was het baltempo niet goed, het was stroperig. Na de 1-1 hadden ze twee of drie goede kansen, maar na de 1-2 was het klaar. Nee, geen goede dag voor Ajax”, zo begint Van der Vaart in het praatprogramma over het duel tussen Ajax en AZ. De oud-middenvelder is niet bepaald te spreken over de spelopvatting van AZ.

“Ik zat me de eerste helft dood te ergeren aan AZ. Ook omdat ik Ajacied ben. Maar dan denk ik: je kan zo goed voetballen en dat ga je toch dit doen. Ze winnen nu. Niet echt verdiend, maar dat gevoel heb je wel”, zegt Van der Vaart. Vermeulen vraagt zich af of AZ ‘dan de boel open moet gooien en met 3-0 moet verliezen’. Van der Vaart: “Ik wil mijn ploeg ontwikkelen, ik heb een goed voetballende ploeg. Dus ik wil ook een beetje zelf voetballen en dan heb ik niet zin in lange halen, snel thuis. Natuurlijk heeft Pavlidis een keer een bal vastgehouden en meegegeven. Maar als Ajax gewoon meer in vorm is, wordt het gewoon 2-0.

“AZ is nauwelijks een subtopper dit jaar en die spelen in de ArenA tegen een ploeg die achttien punten heeft gepakt in de Champions League”, reageert Vermeulen. “Ze deden een tactische aanpassing, gaven in de eerste helft geen kans weg, waren aan de bal heel zuiver en maken twee doelpunten in de ArenA. Dan heb je het gewoon goed gedaan. Ajax is kwetsbaar, die hebben gelijkgespeeld tegen FC Twente, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Verloren van FC Utrecht en AZ. Dat is iets om over na te denken.”

“Dit is de tweede keer dat Arno vindt dat ik een slap verhaal heb”, gaat Van der Vaart verder. De twee waren het eerder oneens over de titelkansen voor Feyenoord. “Hij vindt dat we ons zorgen moeten maken over Ajax, dat alle wedstrijden in de Champions League wint. Nou, dan kun je best een keer een competitiewedstrijd verliezen. Daar liggen we in Amsterdam echt niet wakker van. Jij mag je zorgen maken, maar dat doe ik niet. Jij denkt nog steeds dat Feyenoord kampioen wordt.”

“Nee, ho, ho. Ik zei niet dat ze kampioen zouden worden, maar dat ze kampioenskandidaat zijn. Waarom zou je het niet een heel seizoen kunnen volhouden?”, zegt Vermeulen. Hij richt zich vervolgens nog tot Van der Vaart: “Er is toch iets structureels aan de hand bij Ajax in de Eredivisie? Dit zijn resultaten die je niet verwacht.”