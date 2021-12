Lotingdag: de mogelijke opponenten van Ajax, PSV en Vitesse

Maandag, 13 december 2021 om 07:52 • Chris Meijer

Er gaat maandagmiddag geloot worden voor de eerste rondes in de knock-outfase van de Champions League, Europa League en Conference League. Ajax krijgt vanaf 12.00 uur eerst te horen wie in de achtste finale van de Champions League de tegenstander wordt. Vervolgens gaan Vitesse en PSV twee uur later de koker in voor de loting van de tussenronde van de Conference League. De lotingen zullen via Voetbalzone live te volgen zijn.

Ajax eindigde als winnaar van Groep C en gaat daardoor met een geplaatste status de koker in. Het betekent dat vanaf 12.00 uur in het Zwitserse Nyon Atlético Madrid, Benfica, Chelsea, Internazionale, Paris Saint-Germain, Red Bull Salzburg en Villarreal als tegenstander uit de bus kunnen komen. Ajax kan niet aan Sporting Portugal gekoppeld worden, daar de regerend kampioen van Portugal in de groepsfase al de tegenstander was.

De meest waarschijnlijke tegenstander voor Ajax volgens de rekenmodellen

Verder kunnen clubs uit hetzelfde land niet tegen elkaar uitkomen, wat betekent dat de opties voor bijvoorbeeld Chelsea redelijk beperkt zijn. De heenwedstrijden in de achtste finale van de Champions League worden gespeeld op 15, 16, 22 en 23 februari. De returns volgen dan op 8, 9, 15 en 16 maart.

De Champions League-loting

Geplaatst Ongeplaatst Ajax Atlético Madrid (Spa) Bayern München (Dui) Benfica (Por) Juventus (Ita) Chelsea (Eng) Liverpool (Eng) Internazionale (Ita) Lille OSC (Fra) Paris Saint-Germain (Fra) Manchester City (Eng) Red Bull Salzburg (Oos) Manchester United (Eng) Sporting Portugal (Por) Real Madrid (Spa) Villarreal (Spa)

Een uur na de Champions League volgt de loting voor de tussenronde van de Europa League. Daarin nemen de nummers drie uit de Champions League het op tegen de nummers twee uit de Europa League voor een plek in de achtste finale. Doordat PSV afgelopen donderdag met 3-0 verloor op bezoek bij Real Sociedad, kent deze loting geen Nederlandse club. Wel komen hier onder meer het Rangers van Giovanni van Bronckhorst, Barcelona, Borussia Dortmund en Atalanta aan bod.

De Europa League-loting

Geplaatst Ongeplaatst Real Betis (Spa) Atalanta (Ita) SC Braga (Por) Barcelona (Spa) Dinamo Zagreb (Kro) Borussia Dortmund (Dui) Lazio (Ita) RB Leipzig (Dui) Napoli (Ita) FC Porto (Por) Olympiacos (Gri) Sevilla (Spa) Rangers (Sch) Sheriff Tiraspol (Mol) Real Sociedad (Spa) Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Om 14.00 uur gaan PSV en Vitesse de koker in. AZ en Feyenoord werden groepswinnaar in de Conference League, zijn daardoor al geplaatst voor de achtste finales en krijgen pas in februari hun eerstvolgende Europese tegenstander te horen. Voor PSV zijn Bodø/Glimt, Maccabi Tel Aviv, PAOK Saloniki, Partizan Belgrado, Qarabag, Randers FC en Slavia Praag de mogelijke tegenstanders.

Het lijkt er momenteel op dat de UEFA een balletje met de namen van Tottenham Hotspur én Vitesse in de loting zal laten meedraaien. De wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennes kan niet meer worden ingehaald nadat deze eerder werd afgelast vanwege een corona-uitbraak aan Engelse zijde, waardoor de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond er een besluit over moet nemen. De regels van de UEFA schrijven voor dat de ploeg die niet in actie kan komen een reglementaire nederlaag krijgt toegekend.

Als Vitesse én Tottenham samen de koker ingaan, ligt het in de lijn der verwachtingen dat zij zowel PSV als Leicester City niet kunnen treffen. Dan blijven Celtic, Fenerbahçe, Olympique Marseille, FC Midtjylland, Rapid Wien en Sparta Praag over als mogelijke tegenstanders. Alle clubs die overigens tijdens deze Conference League-loting de koker ingaan, vormen tevens de mogelijke tegenstanders van AZ en Feyenoord in de achtste finale. De tussenrondes in de Europa en Conference League zullen worden afgewerkt op 17 en 24 februari 2022.

De Conference League-loting