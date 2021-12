Studio Voetbal pleit voor wissel in basis van PSV: ‘Daar schrik je wel van’

Maandag, 13 december 2021 om 07:31 • Chris Meijer

Als het aan de analisten van Studio Voetbal ligt, gaat PSV-trainer Roger Schmidt zijn keeper Joël Drommel spoedig vervangen door Yvon Mvogo. Drommel liet zich zondagavond tijdens het duel met NEC (1-2 zege) in negatief opzicht zien door een bal los te laten, waardoor Magnus Mattson de openingstreffer kon aantekenen. Theo Janssen zegt in het praatprogramma van de NOS te schrikken van wat Drommel sinds zijn overstap van FC Twente naar PSV laat zien.

“Als ze kampioen willen worden, dan niet. Het is nu echt tijd om te wisselen. Als je dit soort fouten blijft maken, kun je een keeper niet op blijven stellen. Volgens mij wil Schmidt ook het liefst Mvogo opstellen en nu is het perfecte moment daarvoor. Maar ja, ze hebben weer gewonnen. Misschien wacht hij nog tot na de winterstop. Dit kan natuurlijk niet”, zo begint Rafael van der Vaart. Yvon Mvogo wordt voorlopig nog tot het einde van het seizoen gehuurd van RB Leipzig.

In de jacht op de koppositie zit PSV in de problemen.



Drommel ziet er niet heel goed uit bij een vrije trap van Schöne. Mattsson profiteert waardoor N.E.C. met 1-0 leidt.



?? ESPN

#? #NECPSV pic.twitter.com/BxE1pbxa1N — ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2021

“Hij keept absoluut geen goed seizoen”, haakt Janssen in. “Als je hem gezien hebt bij FC Twente en dat vergelijkt met dit seizoen, schrik je daar wel van. Hij laat veel ballen los, staat verkeerd: dit is niet de jongen die we kennen. Misschien dat de druk hem toch teveel wordt. Uiteindelijk zal je hem wel weer een nieuwe kans moeten geven, want je hebt hem gekocht en een contract voor vijf jaar gegeven. Het zou raar zijn die helemaal te slachtofferen. Alleen voor nu moet je even de druk bij hem wegnemen.”

“We hadden toch niet verwacht dat hij zo ver zou terugvallen”, denkt ook Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS. “Ik vond hem een heel talentvolle doelman. Hij was een van de twee kandidaten voor de positie van eerste doelman bij Oranje en heeft het niet goed gedaan. Bijlow heeft het wél goed gedaan. Bij Oranje zakte hij heel snel terug naar de tribune, misschien dat dat wat met hem gedaan heeft. Hij voelde duidelijk dat daar geen vertrouwen in hem was en dat heeft hij meegenomen naar PSV. Voor een trainer is dit wel een probleem. Op korte termijn moet je Mvogo nemen, omdat je geen punten wil verspelen. Maar Drommel is wel een jongen voor de toekomst.”