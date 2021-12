SEG gaat op ‘cruciaal moment’ voor Ten Hag samenwerken met Pere Guardiola

Maandag, 13 december 2021 om 06:51 • Laatste update: 06:57

Managementkantoor SEG gaat samenwerken met Pere Guardiola, de broer én zaakwaarnemer van Manchester City-manager Josep. De Telegraaf schrijft dat de samenwerking tussen de Spaanse ‘superagent’ en de vertegenwoordigers van Erik ten Hag op een ‘cruciaal moment’ in de loopbaan van de trainer van Ajax komt. Vanuit Engeland werd Ten Hag afgelopen weekeinde andermaal concreet in verband gebracht met Manchester United.

De Telegraaf schrijft dat er ‘veel lobbywerk en contacten achter de schermen’ nodig zijn om een trainer aan het werk te brengen bij een van de grootste clubs ter wereld. Volgens de krant is Ten Hag klaar voor de volgende stap in zijn loopbaan, maar de oefenmeester zou Ajax alleen willen verlaten voor ‘een absolute topclub’. “Het is in de voetbalwereld algemeen bekend dat de grote voetbalmakelaars of agentschappen grote invloed hebben op de transfers van spelers én trainers”, schrijft De Telegraaf.

Guardiola heeft mede als zaakwaarnemer van broer Pep een groot netwerk opgebouwd. Zo vertegenwoordigde hij in het verleden onder meer Luis Suárez en Andrés Iniesta. Nu brengt Guardiola zijn volledige stal - onder wie broer Pep - mee naar SEG, wat daardoor naar verwachting in Engeland, Spanje, Portugal en Zuid-Amerika een ‘grote rol’ gaat spelen. Dat zou volgens De Telegraaf dan weer interessant voor Ten Hag.

Daarnaast wordt er gesteld dat Guardiola weet dat SEG Robin van Persie vertegenwoordigt. In Engeland hoopt men dat de oud-aanvaller van Arsenal en Manchester United ooit als manager zal terugkeren in de Premier League. Andersom stelt de krant dat er ‘een goede kans’ bestaat dat de KNVB dankzij de nieuwe samenwerking zou kunnen overtuigen om ooit bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De huidige manager van Manchester City zou in de toekomst nog een nationaal team onder zijn hoede willen hebben.