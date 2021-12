Arno Vermeulen: ‘Feyenoord mag blij zijn als hij nog vijf miljoen oplevert’

Zondag, 12 december 2021 om 23:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:15

De analisten van Studio Voetbal zijn niet onder de indruk van Marcos Senesi. In de uitzending van zondagavond wordt ingezoomd op de rol van de verdediger van Feyenoord bij de gelijkmaker van FC Groningen in de onderlinge wedstrijd (1-1). Theo Janssen komt tot het snoeiharde oordeel dat Senesi 'totaal niet kan verdedigen' en 'ontiegelijk traag' is, terwijl Arno Vermeulen verbaasd zou opkijken als Feyenoord nog de hoofdprijs krijgt voor de Argentijn.

Senesi stond afgelopen zomer volop in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar Feyenoord wees meerdere biedingen op de Argentijnse verdediger destijds van de hand. “Ze hebben in Rotterdam weleens van die lijstjes met bedragen van spelers, wat ze in de komende jaren verwachten te verdienen”, zegt Vermeulen. “Senesi heeft ook weleens vrij hoog op die lijst gestaan, maar dat gaat niet gebeuren.” De verdediger was bij het 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen FC Groningen debet aan de gelijkmaker van Jörgen Strand Larsen. Senesi werd er bij een diepe bal van Lerin Duarte uitgelopen door de spits van de Trots van het Noorden.

Het doelpunt van FC Groningen tegen Feyenoord is te zien vanaf minuut 1:00

“Ook in het buitenland zien ze dit soort beelden", vervolgt de chef voetbal van de NOS. “Hij is verdedigend vrij traag, draait zeker niet makkelijk. Nee, dat is geen speler die Feyenoord vijftien miljoen euro gaat opleveren, of tien miljoen euro. Als dat ooit vijf miljoen euro wordt, dan mag je je handen wel dichtknijpen. Dan moet hij ook nog in een systeem spelen met een vijfmansdefensie of in een competitie waarin je met je kont in de zestien hangt.”

Senesi viel ook Ibrahim Afellay zondag in negatieve zin op tegen FC Groningen. “Senesi is heel vaak bewierookt om zijn kwaliteiten aan de bal, maar zo’n moment als bij de tegengoal van Jörgen Strand Larsen gebeurt hem heel vaak”, zegt de analist. “Hij weet totaal niet waar de bal gaat vallen en qua snelheid komt hij ook veel tekort.” Janssen kan zich in de woorden van Afellay vinden. “Hij wordt regelmatig vrij regelmatig kritisch aangepakt, toch? Maar hij kan gewoon absoluut niet verdedigen, dat laat hij bij die tegengoal weer zien. Uiteindelijk word je afgerekend op je verdedigende intercepties. Hij is gewoon ontiegelijk traag, weet je. Als hij moet draaien, dat is hetzelfde als ik draai, dat duurt een uur. Dan is de spits allang weg.”