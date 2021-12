Real Madrid zet Atlético Madrid aan de kant en blijft onbedreigd op titeljacht

Zondag, 12 december 2021 om 22:55 • Dominic Mostert

Real Madrid heeft de stadsderby tegen Atlético Madrid naar zich toegetrokken. De koploper van LaLiga won voor eigen publiek met 2-0 en boekte daarmee de tiende overwinning op rij in officiële wedstrijden. Real verzamelde 42 punten in de competitie; Sevilla staat derde met 34 punten en een wedstrijd minder gespeeld. Atlético leed de tweede competitienederlaag op rij en staat vierde met 29 punten.

Carlo Ancelotti voerde twee wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (2-0 zege): Karim Benzema keerde terug na een hamstringblessure en ook Marco Asensio maakte zijn entree, waardoor Rodrygo en Luka Jovic plaatsnamen op de bank. Bij Atlético vielen drie wijzigingen te noteren na de zwaarbevochten overwinning op FC Porto (1-3). Thomas Lemar en Luis Suárez zaten op de bank; Sime Vrsaljko ontbrak door een gebroken kaak.

????????????! ????

En wie anders dan Karim Benzema verzorgt de openingstreffer voor De Koninklijke ?#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAtleti pic.twitter.com/HXcfx5LYC1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 12, 2021

De eerste helft bevatte weinig kansen, maar wel een prachtig doelpunt. Na een kwartier verstuurde Asensio aan de rechterflank een steekpass richting Vinícius Júnior, die de bal met een stift teruglegde op Benzema. De spits nam de bal ineens uit de lucht en vond de rechterhoek. Het was zijn 36ste doelpunt van het kalenderjaar 2021, een verbetering van zijn persoonlijke record in dienst van Real Madrid (35 in 2019). Atlético werd eenmaal erg dreigend, toen Thibaut Courtois ternauwernood een indraaiende vrije trap van Antoine Griezmann uit de bovenhoek hield, maar verder had Real Madrid de controle.

In de openingsfase lette Courtois goed op bij kansen voor João Félix en Cunha, waarna Real de marge opvoerde. Opnieuw fungeerde Vinícius als aangever. De buitenspeler trok vanaf de linkerflank naar binnen en bediende Asensio met een lage pass. Al vallend gleed Asensio de bal vervolgens in de linkerhoek: 2-0. Courtois bleef in het restant van de tweede helft belangrijk. Hij haalde de angel uit het gevaar na een vrije trap van Lemar en belette ook Héctor Herrera het scoren. Atlético hield de druk op Real in stand en kreeg een aantal corners, maar de voorsprong van de thuisploeg bleef intact.

2-0! ?? Real slaat toe bij hun eerste echte aanval na de rust en het is Marco Asensio die de trekker overhaalt ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAtleti pic.twitter.com/36c0vSCsDS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 12, 2021