Van Hanegem weet ultieme revanche voor Feyenoord-vertrek Berghuis

Zondag, 12 december 2021 om 22:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:00

Willem van Hanegem neemt Steven Berghuis in bescherming. De columnist van het Algemeen Dagblad vindt dat de aanvaller van Ajax met rust gelaten moet worden wanneer hij komende zondag terugkeert in De Kuip voor het duel met aartsrivaal Feyenoord. Van Hanegem ziet genoeg kansen voor de Rotterdammers en een overwinning zondag zou volgens hem het beste antwoord zijn op het vertrek van Berghuis.

De 29-jarige vleugelspits annex aanvallende middenvelder maakte afgelopen zomer voor 5,5 miljoen euro de overstap naar Ajax, wat niet in goede aarde viel bij de aanhang van Feyenoord. “Laat Berghuis komende week met rust”, schrijft Van Hanegem zondag in zijn wekelijkse column. “Die jongen heeft een keuze gemaakt die gevoelig lag, maar dat is geen enkele reden om hem te bedreigen. Ik denk dat zijn vertrek voor beide partijen goed is geweest. De spelers van Feyenoord voelen zich veel vrijer zonder hem en Berghuis is op zijn plek bij Ajax. Hij zal zondag zelf zo verstandig zijn om niet te provoceren.”

Van Hanegem ziet liever sportieve wraak – een reële mogelijkheid volgens de voormalig international. “Ajax heeft het meeste geld, de beste spelers en een geweldig doelsaldo. Maar afstand nemen is te veel gevraagd in Amsterdam. In de eigen Johan Cruijff ArenA niet winnen van FC Utrecht, Go Ahead Eagles en AZ, dat is ronduit beschamend. Ja, in de Champions League zijn ze ongeslagen en harken ze het geld met shovels naar binnen, maar de Eredivisie is een noodzakelijk tussendoortje geworden. Als je dan zou winnen, heeft Ajax opeens vijftien verliespunten en staat ook Berghuis op de ranglijst onder Feyenoord. Dát moet de drijfveer zijn.”

De Kromme wil tot slot 'een klemmend beroep doen’ op de supporters van Feyenoord. “Laat komend weekeinde bij de Klassieker tussen de vrouwen op zaterdag in Amsterdam en de echte Klassieker zondag in De Kuip niemand ook maar een kleine reden hebben om naar jullie te wijzen. Ik weet dat het wijzen soms zwaar onterecht is, maar steek de koppen bij elkaar en zorg dat de bus van Ajax normaal naar Rotterdam komt.” Feyenoord en Ajax hebben op dit moment evenveel punten in de Eredivisie. De aartsrivalen staan na 16 duels beide op 36 punten: één achter nieuwbakken koploper PSV.