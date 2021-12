Internazionale herovert dankzij masterclass koppositie in de Serie A

Zondag, 12 december 2021 om 22:40 • Jordi Tomasowa

Internazionale heeft zondagavond in de serie A een overtuigende zege geboekt op Cagliari. De ploeg van trainer Simone won met 4-0 dankzij twee treffers van Lautaro Martínez en doelpunten Alexis Sánchez en Hakan Calhanoglu. Door de overwinning komt Inter op veertig punten en neemt de koppositie in de Serie A over van AC Milan, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Udinese.

Bij Inter maakte Stefan de Vrij na een maand blessureleed zijn rentree. De Nederlandse verdediger zat bij het verloren Champions League-duel met Real Madrid (2-0) midweeks al bij de selectie en kreeg van trainer Simone Inzaghi net als Denzel Dumfries tegen Cagliari een basisplaats toebedeeld. De thuisploeg kende een sterke openingsfase. Zo probeerde Barella het tweemaal met een afstandsschot, waarna Milan Skriniar van een meter of dertig vol op de vuisten van doelman Alessio Cragno schoot. Tussendoor lieten de bezoekers zich gelden via Raoul Bellanova, die uit de counter Samir Handanovic voor het eerst testte.

Een heerlijk goal van Alexis Sanchez! ??

De Chileen knalt een voorzet van Barella snoeihard tegen de touwen ????#ZiggoSport #SerieA #InterCagliari pic.twitter.com/rfopvlHUHl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 12, 2021

Nadati Nerazzurri enkele speldenprikken hadden uitgedeeld, sloegen ze na een klein half uur daadwerkelijk toe, toen Martínez bij de eerste paal een afgemeten hoekschop van Calhanoglu hard binnenkopte: 1-0. Inter liet het vervolgens na om de wedstrijd al in de eerste helft in het slot te gooien. Cragno hield Cagliari met een prima redding op een doelpoging van Alexis Sánchez in de wedstrijd en op slag van rust vervulde hij opnieuw een heldenrol. De bal ging op de stip, nadat de doelman de doorgebroken Dumfries vloerde. Cragno herstelde zijn fout niet veel later zelf door een strafschop van Martínez te stoppen.

In de tweede helft sprong Inter beter met zijn kansen om en walste het al snel over Cagliari heen. Eerst nam Sánchez een voorzet van Barella in het zestienmetergebied in één keer op de slof,waarna Calhanoglu de score verder opvoerde door de bal van een meter of twintig in de rechterhoek te strepen: 3-0. Halverwege de tweede helft deed Martínez voor de tweede keer op de avond een duit in het zakje. Barrela legde de bal met nauwkeurige precisie achter de verdediging van de bezoekers. Met een perfecte aanname liet Martínez Cragno vervolgens nogmaals vissen: 4-0.

Het gaat nu wel erg hard voor Inter.. ??

Lautaro Martinez wordt perfect bediend en tekent zo voor de 4-0 ???? #ZiggoSport #SerieA #InterCagliari pic.twitter.com/nKnFURcq65 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 12, 2021