Kylian Mbappé schiet oude club aan gort en komt op honderd

Zondag, 12 december 2021 om 22:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:44

Paris Saint-Germain heeft zondagavond de koppositie in de Ligue 1 verstevigd. In het eigen Parc des Princes werd opponent AS Monaco in een vermakelijk duel met 2-0 opzijgezet. Beide doelpunten werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee zijn 99ste en 100ste treffer noteerde in de hoogste Franse competitie in slechts 124 duels. Georginio Wijnaldum begon in de basis bij PSG; Myron Boadu startte bij de bezoekers op de bank en mocht na 55 minuten invallen.

PSG, dat in speciaal tenue aantrad om de zevende Ballon d’Or van Lionel Messi te eren, schrok al in de tweede minuut wakker. Sofiane Diop completeerde een een-tweetje met Wissam Ben Yedder en zag zijn poging uiteenspatten op de paal. De thuisploeg nam daarop meteen het initiatief en vuurde af via Wijnaldum, voordat Ángel Di María een strafschop verdiende. De rappe vleugelspeler was in het vijandige strafschopgebied langs Djibril Sidibé; laatstgenoemde wist niets anders dan hem de weg te versperren. Mbappé ging achter de bal staan en maakte geen fout: 1-0.

De achtste seizoentreffer van het wonderkind van Parijs sloeg de bezoekers echter niet uit het veld. Monaco bleef hoog druk zetten en kreeg halverwege het eerste bedrijf een gigantische mogelijkheid via Ben Yedder. De spits wist de pass van Aurélien Tchouameni echter niet goed te controleren, waardoor Gianluigi Donnarumma kon ingrijpen. PSG voetbalde zich onder de druk uit en verdubbelde op slag van rust de marge. Youssouf Fofana verspeelde de bal knullig aan Messi; de Argentijn was razendsnel weg en bediende collega-aanvaller Mbappé voor de 2-0. Het betekende de honderdste competitiegoal voor het wonderkind in slechts 124 wedstrijden in de Ligue 1 – een indrukwekkend moyenne.

Na rust hadden les Parisiens niet veel meer te vrezen van de Monegasken: het verzet leek compleet gebroken na de tweede treffer. Vooral Messi ging nog nadrukkelijk op zoek om zijn productie in de Ligue 1 op te krikken, maar zoals wel vaker dit seizoen kende de Argentijn niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Twintig minuten voor tijd was Messi nog het meest dichtbij. Op aangeven van aanvalspartner Mbappé kon laatstgenoemde de dienst van de assist niet wederkeren. De Fransman kreeg in de slotfase nog een publiekswissel terwijl het thuispubliek zijn naam scandeerde. De eindstand bleef echter onveranderd. PSG komt daardoor op 45 punten in de Ligue 1: 13 punten los van achtervolger Olympique Marseille. AS Monaco blijft door de nederlaag steken op een zevende plek.