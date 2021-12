Zahavi opnieuw slachtoffer van inbraak: ‘We nemen dit heel serieus’

Zondag, 12 december 2021 om 22:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:24

Eran Zahavi is opnieuw slachtoffer geworden van een inbraak, zo meldt RTL Boulevard zondagavond. Het gezin van de aanvaller van PSV kreeg eerder dit jaar te maken met een gewapende overval, toen Zahavi zelf niet thuis was. Ditmaal was niemand van het gezin thuis tijdens de inbraak. De Amsterdamse politie bevestigt desgevraagd dat het om dezelfde woning gaat in de wijk Buitenveldert.

De politie is op zoek naar twee verdachten. Een droeg volgens de politie een grijs trainingspak met een zwarte capuchon; de ander een lichte jas en een donkere broek. Ze hadden twee trolleys bij zich, maar het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. "We zijn volop bezig met het onderzoek. We nemen dit heel serieus en hopen de verdachten snel te kunnen achterhalen", meldt een woordvoerder van de politie.

Bij de eerdere inbraak in het huis van Zahavi, die plaatsvond in mei, werd zijn gezin vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. De overvallers sloegen de vrouw van Zahavi en zouden een stuk van haar haren hebben afgeknipt. Voor zover bekend zijn de verdachten van die inbraak nog niet aangehouden.

In september blikte Zahavi terug op de eerste inbraak in zijn appartement. Er gingen verhalen dat hij en zijn gezin zich niet langer veilig voelden in Nederland en een terugkeer naar Israël overwogen. "Ik heb samen met mijn familie een besluit genomen waarvan wij dachten dat het goed voor ons zou zijn. We besloten te blijven", zei hij in september tegen hapodium.com.