Xavi kritisch op ervaren Barcelona-spelers: ‘Dat is moeilijk te verteren’

Zondag, 12 december 2021 om 22:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:36

Xavi vindt het moeilijk te verteren dat de jonge talenten van Barcelona het elftal momenteel op sleeptouw nemen. Nico González en Ez Abde waren zondag tegen Osasuna (2-2) verantwoordelijk voor de Catalaanse treffers. Het baart de trainer van Barça zorgen dat uitgerekend de tieners leverden. “Zij kunnen niet de steunpilaren zijn”, aldus Xavi.

“Het was onvoldoende. We zitten in een negatieve spiraal en daar moeten we verandering in brengen”, zegt Xavi na afloop. “Dat Osasuna zo twee goals maakt, mag niet gebeuren. We zijn niet in staat geweest om het spel in de laatste minuten te domineren. Daar hebben we echt een heel groot probleem mee. Op dat moment moeten we de bal gewoon in de ploeg houden en op balbezit spelen. De late tegentreffer valt uit een tweede bal, waar we juist nog aan hebben gewerkt.”

Xavi benadrukt dat het moeilijk te verteren is dat het verschil door de jongere spelers wordt gemaakt. “Ez Abde, Gavi en Nico zijn in deze moeilijke momenten de steunpilaren van het team. Abde doet het geweldig. Misschien is dat een nieuw probleem, omdat zij niet degenen zouden moeten zijn die uitblinken. Spelers van zeventien, achttien of negentien jaar maken het verschil, maar we moeten meer eisen van iedereen.”

Met het late gelijkspel sluit Barcelona een frustrerende week af. Afgelopen weekend leed de club tegen Real Betis (0-1) de eerste nederlaag onder de nieuwe trainer Xavi, waarna het woensdag door Bayern München (3-0 verlies) uit de Champions League werd geknikkerd. Xavi zag tegen der Rekordmeister Memphis Depay en Clément Lenglet uitvallen met blessures. Tegen Osasuna kreeg hij een nieuwe tegenvaller te verwerken, toen Ousmane Dembélé in de slotfase de strijd moest staken. Door het gelijkspel blijft Barcelona steken op een achtste plaats met 24 punten uit 17 duels.