PSV neemt koppositie over van Ajax na late comeback in Nijmegen

Zondag, 12 december 2021 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:13

PSV is er zondag in extremis in geslaagd om de koppositie in de Eredivisie over te nemen van Ajax. Trainer Roger Schmidt zag zijn ploeg in De Goffert met 1-2 winnen van NEC, nadat het tien minuten voor tijd nog 1-0 stond voor de thuisclub. Hierdoor bedraagt de voorsprong op Ajax, dat eerder deze zondag op eigen veld met 1-2 verloor van AZ, een punt (37 om 36). Het stugge NEC kwam al in de beginfase op voorsprong, nadat Joël Drommel een vrije trap van de thuisspelende ploeg niet goed verwerkte. De ingevallen Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius waren de helden van PSV in de slotfase. Ibrahim Sangaré, die donderdag in de Europa League nog een rode kaart kreeg voorgehouden, zag een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel.

De bezoekers uit Eindhoven keken al in de achtste minuut tegen een 1-0 achterstand aan. Een vrije trap van specialist Lasse Schöne werd weggestompt door Drommel, waarna de bal aan de linkerkant terechtkwam bij Magnus Mattsson. De middenvelder uit Denemarken kon vervolgens van dichtbij simpel binnentikken: 1-0. Een flinke domper voor PSV, dat zich juist wilde revancheren na de pijnlijke 3-0 nederlaag in Europees verband tegen Real Sociedad. NEC werd wel naar achteren gedrongen door de titelkandidaat, maar het leverde desondanks niet de zo gewenste gelijkmaker op in de eerste helft. De vanaf rechts opererende Cody Gakpo legde de bal bij de tweede paal neer voor Bruma, maar het buitenkansje was niet besteed aan de vanaf links spelende Portugees. Carlos Vinícius was redelijk nuttig als aanspeelpunt bij PSV, al kwamen daar tot frustratie van de Eindhovenaren geen treffers uit.

In de jacht op de koppositie zit PSV in de problemen. Drommel ziet er niet heel goed uit bij een vrije trap van Schöne. Mattsson profiteert waardoor N.E.C. met 1-0 leidt. ?? ESPN #? #NECPSV pic.twitter.com/BxE1pbxa1N — ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2021

Ook in de beginfase van de tweede helft bleef PSV op zoek naar de gelijkmaker in Nijmegen. Olivier Boscagli zag een schot naast het doel verdwijnen, terwijl Sangaré net op tijd werd gestuit door de alerte Cas Odenthal. Na ruim een uur spelen in De Goffert wist PSV dan eindelijk het net te vinden. Doelman Mattijs Branderhorst pareerde nog de inzet van Vinícius, maar Sangaré wist in de rebound wel te scoren. De vreugde bij PSV bleek echter voorbarig te zijn, want de VAR oordeelde buitenspel voor de middenvelder. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zette dan ook een streep door de treffer van PSV, tot opluchting van alles en iedereen bij NEC.

PSV, met Philipp Max en Vertessen als invallers binnen de lijnen, zag Elayis Tavsan een kwartier voor tijd alleen op Drommel afstormen. De eerder nog bekritiseerde doelman bracht beheerst redding, wat uiteindelijk cruciaal bleek te zijn. Invaller Vertessen kopte na tachtig minuten spelen raak uit een hoekschop, al leek de bal nog te worden aangeraakt, en in de slotminuut was Carlos Vinícius het goudhaantje van PSV. De Braziliaanse aanvaller tikte van dichtbij binnen na zeer goed voorbereidend werk van de sterk ingevallen Maximiliano Romero. Laatstgenoemde beoordeelde een voorzet vanaf links van Max op perfecte wijze en met een katachtige beweging op de achterlijn legde hij de bal panklaar voor de matchwinner. In de negen minuten aan blessuretijd kwam de voorsprong van PSV niet meer in gevaar. De formatie van Schmidt sluit hierdoor de zestiende speelronde in de Eredivisie af als koploper. Ajax en ook nummer drie Feyenoord (36 punten) volgen op slechts een punt. PSV speelt dit kalenderjaar nog competitieduels met RKC Waalwijk (19 december) en Go Ahead Eagles (23 december).