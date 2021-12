Kwakman velt hard oordeel in de rust: ‘Gewoon een fout van Drommel’

Zondag, 12 december 2021 om 21:05 • Rian Rosendaal

Joël Drommel maakt zondag andermaal geen geweldige indruk bij PSV. De doelman bokste in de beginfase van het uitduel met NEC een harde vrije trap van Lasse Schöne weg, waardoor de bal terechtkwam bij Magnus Mattsson. De aanvallende middenvelder uit Denemarken tekende vervolgens van dichtbij voor de 1-0 van NEC. In de studio van ESPN is de kritiek op Drommel niet mild. De PSV-keeper kreeg eerder dit seizoen ook al de nodige verwijten na zijn optreden in het thuisduel met FC Twente (5-2). Roger Schmidt echter lijkt nog steeds vertrouwen te houden in zijn keeper.

Kees Kwakman is duidelijk in zijn oordeel na het terugzien van de openingstreffer van NEC in de achtste minuut. "Dat is gewoon een fout van Drommel", laat de oud-speler aan duidelijkheid niets te wensen over. "We weten echt wel dat Schöne zo'n dwarrel vrije trap heeft, dat heeft hij meerdere malen al laten zien. Maar deze valt volgens mij nog wel mee. En dan wil Drommel hem stompen, en dan stompt hij hem per ongeluk naar rechts. En Matsson is degene die vervolgens het alertst reageert", verwijst Kwakman naar het doelpunt van NEC in de beginminuten in De Goffert.

In de jacht op de koppositie zit PSV in de problemen.



Drommel ziet er niet heel goed uit bij een vrije trap van Schöne. Mattsson profiteert waardoor N.E.C. met 1-0 leidt.



Drommel is overigens niet de enige die met kritiek van Kwakman te maken krijgt halverwege. "Ik vind dat PSV veel te veel door het midden speelt. En die voorzetjes die ze geven die zijn echt wel gevaarlijk en daar daar komt er direct echt wel een van op het hoofd van Carlos Vinícius ofzo. Maar ik vind echt dat PSV het via de zijkanten moet zoeken." Wat volgt is een kritisch betoog op de keuzes die Schmidt maakt in aanvallend opzicht, met Cody Gakpo die vanaf rechts opereert en Bruma vanaf de linkerflank. "En misschien denk ik wel te simpel, hoor. Maar je beste speler zet je toch gewoon op de beste positie? Cody Gakpo zet je toch gewoon op links? Hij had een goede actie op rechts, maar je ziet toch dat het onwennig is. En dan zet je toch gewoon Bruma rechts? Gakpo zet je toch gewoon links?", vraagt Kwakman zich hardop af.

"Maar het gekke is: Gakpo staat al twee wedstrijden op een verkeerde positie", vult collega-analist Marciano Vink aan. "Tegen Real Sociedad (donderdag, red.) speelde hij nog spits. Maar waar zij (PSV, red.) vorig jaar 26 goals maakten uit de overlap van de backs, is dat dit seizoen ronduit verschrikkelijk. Philipp Max en Phillipp Mwene komen niet verder dan twee of drie goals. Je ziet totaal geen overlap, je ziet geen spel aan de zijkant, het is heel statisch. Het is heel plichtmatig, terwijl je de koppositie kan pakken. Dan ga je toch als de brandweer?"