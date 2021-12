Ook uitduel Manchester United staat door corona-uitbraak op de tocht

Zondag, 12 december 2021 om 20:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:47

Er staat een groot vraagteken achter het midweekse Premier League-duel van Manchester United met Brentford. The Red Devils kampen met een corona-uitbraak. Enkele spelers en stafleden zijn zondagochtend positief getest op het virus, waardoor de club vreest voor een soortgelijke situatie als bij het door corona geteisterde Tottenham Hotspur. Een definitief besluit over het doorgaan van de uitwedstrijd in West-Londen is nog niet genomen.

Engelse media melden dat de selectie van Manchester United die zaterdag afreisde voor de Premier League-wedstrijd tegen Norwich City (0-1 winst) negatief heeft getest op het coronavirus. Nieuwe tests op zondagochtend leverden echter een klein aantal positieve uitslagen op onder spelers en stafleden. De positief geteste spelers werden naar huis gestuurd, waarna de training beperkt bleef tot een individueel programma om contact tussen spelers onderling te vermijden.

Dean Smith, manager van Norwich City, maakte vrijdag bekend dat hij in afwachting was van testresultaten, nadat enkele spelers ziek waren geworden. Er is niet bevestigd of zij positief testten op corona. Manchester United heeft de Premier League op de hoogte gebracht van de corona-uitbraak. De kans bestaat dat er een streep gaat door het Premier League-duel van aankomende dinsdag met Brentford en dat de wedstrijd later wordt ingehaald.

Het nieuws van de corona-uitbraak bij Manchester United komt slechts enkele dagen nadat de Conference League-ontmoeting van Tottenham Hotspur met Stade Rennes op donderdag werd uitgesteld, nadat dertien spelers en stafleden van the Spurs positief op het virus waren getest. Ook de Premier League-wedstrijd van zondag tegen Brighton & Hove Albion werd uit voorzorg afgelast. Voor het treffen met Stade Rennes kon de UEFA geen nieuwe datum vinden, waardoor de kans heel groot is dat de Franse club een reglementaire overwinning krijgt toebedeeld, wat zou betekenen dat Vitesse als tweede eindigt in Groep G van de Conference League en Europees overwintert.