Napoli zwalkt tegen Serie A-revelatie en komt geen steek dichter bij Milan

Zondag, 12 december 2021 om 19:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:11

Napoli is zondagavond niet op gelijke hoogte gekomen met koploper AC Milan. De ploeg van de geschorste Luciano Spalletti beet zich in eigen huis stuk op promovendus Empoli, die stuntte door met 0-1 te winnen. Patrick Cutrone maakte de enige treffer van het duel. AC Milan had zaterdag al punten gemorst uit bij Udinese (1-1), waardoor Napoli bij winst op hetzelfde aantal van 39 punten was gekomen.

Tegen de club waar Spalletti debuteerde als trainer (én waartegen hij op de tribune zat vanwege een schorsing) had Napoli het zwaar in de openingsfase. De bezoekers drongen gli Azzurri veelal terug tot op eigen helft. Het eerste wapenfeit in de zesde minuut kwam dan ook van Empoli: Cutrone mikte net naast het doel van David Ospina. In het eerste halfuur wist Napoli daar niet veel tegenover te stellen behalve een wanhoopspoging van Dries Mertens. Zonder al te veel hoogtepunten van beide kanten (buiten de vervelende blessure van Piotr Zielinski om, die in de 22ste minuut naar de kant moest met ademhalingsproblemen) zeilde het duel richting rust, met nog altijd een 0-0 stand op het scorebord.

Oei, Napoli in de problemen! ???? Via het achterhoofd van Patrick Cutrone komen ze bezoekers uit Empoli op 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliEmpoli pic.twitter.com/TDXsq11fDo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 12, 2021

Na rust viel er meer te genieten voor het publiek in Napels. De meegereisde supporters uit Empoli dachten in de 51ste minuut even dat Cutrone hun ploeg op voorsprong schoot, maar de eenmalig Italiaans international zag zijn poging ternauwernood uit het doel gered worden. Niet veel later ging ook een treffer van Juan Jesus niet door. De Braziliaan leek te scoren met een hakbal, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Het was een onverdiende voorsprong geweest voor Napoli; de treffer van Cutrone in de 70ste minuut was meer op zijn plaats.

De plaag van de avond voor Napoli kreeg de bal uit een corner tweemaal op zijn achterhoofd en de tweede keer was het raak voor de bezoekers: 0-1. De thuisploeg zette aan en probeerde de stand zo snel mogelijk gelijk te trekken, maar kwam niet veel verder dan een serie afstandsschoten. Promovendus Empoli stunt derhalve. De club van hoofdtrainer Aurelio Andreazzoli stond al op een knappe elfde plek in de Serie A en stijgt nu naar de zevende plaats. Napoli is door de nederlaag veroordeeld tot een vierde plaats.