PSV met Van Ginkel en Vinicius op jacht naar eerherstel én koppositie

Zondag, 12 december 2021 om 19:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:18

Roger Schmidt heeft zijn opstelling voor het uitduel van PSV met NEC bekendgemaakt. De oefenmeester start ten opzichte van de deceptie tegen Real Sociedad van afgelopen donderdag (3-0 verlies) met onder meer Marco van Ginkel en Carlos Vinícius in de basiself. Bij winst neemt PSV de koppositie over van Ajax, daar de Amsterdammers eerder die dag verloren van AZ. (1-2)

PSV liep afgelopen donderdag door de wedstrijd in Spanje de knock-outfase in de Europa League mis. Ook verloren de Eindhovenaren Noni Madueke met een hamstringblessure, terwijl de vleugelspits net terug was van een soortgelijke kwetsuur. De ploeg van Schmidt maakte geen beste indruk tegen Sociedad, wat de trainer genoeg reden gaf voor mutaties. Van Ginkel neemt zo de plek in van Erick Gutiérrez.

Captain Van Ginkel vormt een blok met Ibrahim Sangaré achter Cody Gakpo, Bruma en Ritsu Doan. Vinícius is de eenzame spits; zaterdag stond Götze nog op zijn positie als ‘valse negen’. Gakpo verschuift ten opzichte van donderdag van de nummer tien-positie naar de linkerflank, wat ten koste van Ritsu Doan gaat. In de verdediging maakt Philipp Mwene plaats voor Jordan Teze: de rechtsback wordt geflankeerd door Olivier Boscagli, André Ramalho en Mauro Júnior. Joël Drommel staat net als donderdag op goal.

Als PSV het duel in Nijmegen weet te winnen, kan de club op 37 punten komen in de Eredivisie. Huidig koploper Ajax blijft door het verlies in de Johan Cruijff ArenA steken op 36 punten en kan dus van de troon worden gestoten door de Eindhovenaren. NEC bevindt zich momenteel op een elfde plek op de ranglijst met 19 punten, maar kan bij winst stijgen naar een negende plek.

Opstelling NEC: Branderhorst, Van Rooij, Guth, Odenthal, El Karouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Mattsson

Opstelling PSV: Drommel, Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Van Ginkel; Bruma, Götze, Gakpo; Vinícius