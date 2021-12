Tweede nederlaag Ajax dit seizoen maakt Klassieker extra spannend

Zondag, 12 december 2021 om 18:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:59

Ajax heeft zondag averij opgelopen in de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie. De koploper uit Amsterdam verloor in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 van het dappere AZ. Vangelis Pavlidis tekende vijf minuten na rust voor de openingstreffer namens de bezoekers uit Alkmaar. Sébastien Haller poetste de achterstand weg met nog ruim een kwartier spelen op de klok, op aangeven van Dusan Tadic. Haller deelt nu overigens met tien doelpunten nu de topscorerstitel met Bryan Linssen. Het slotakkoord was echter voor Zakaria Aboukhlal met de winnende treffer in de 84ste minuut. Ajax staat nog bovenaan met 36 punten, maar PSV kan zondag bij winst op NEC over de titelconcurrent heengaan. De Eindhovenaren staan nu op 34 punten.

Bij Ajax keerde de weer fitte Tadic terug, terwijl Devyne Rensch de positie van rechtsback overnam van de geblesseerde Noussair Mazraoui. In de beginfase zochten beide ploegen de aanval, zonder dat er veel kansen werden genoteerd. Daarnaast was zowel Ajax als AZ vrij slordig in de passing. AZ had de zaakjes in verdedigend opzicht goed onder controle. Met name linksback Owen Wijndal maakte een goede indruk in de persoonlijke duels met Antony. Daarnaast loerde de ploeg van trainer Pascal Jansen op de counter in Amsterdam. Kort voor rust leek Daley Blind met een voorzet vanaf links voor gevaar te zorgen voor het doel van AZ, maar de linksback wist uiteindelijk geen ploeggenoot te bereiken.

Stunt in Amsterdam! Invaller Zakaria Aboukhlal bezorgt Ajax de tweede nederlaag van het seizoen! ?? #? #ajaaz pic.twitter.com/BSoOTNUZwl — ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2021

Kort na de hervatting vond Steven Berghuis doelman Vindahl Jensen op zijn weg en in de rebound wist ook Tadic niet te scoren. Korte tijd later viel het openingsdoelpunt juist aan de andere kant. Yukinari Sugawara stond, zoals later op de beelden was te zien, niet in buitenspelpositie, en bediende vervolgens Pavlidis. Remko Pasveer had geen antwoord op zijn harde knal in het dak van het doel: 0-1. Het was pas de derde tegentreffer van Ajax dit seizoen. Wijndal leek de voorsprong van AZ vervolgens te verdubbelen, maar de linksback werd teruggefloten wegens buitenspel. Na ruim een uur spelen in de Johan Cruijff ArenA was er een heldenrol voor Vindahl Jensen. De keeper redde uitstekend op een kopbal van dichtbij van Haller en ook in de rebound was de haast niet te missen kans een prooi voor de AZ-doelman.

De gelijkmaker voor het tegenvallende Ajax, waar Davy Klaassen als invaller binnen de lijnen verscheen, kwam er met nog ruim vijftien minuten spelen alsnog. Tadic bewaarde het overzicht en bediende Haller op maat, die vervolgens van dichtbij voor de 1-1 tekende. Het was alweer de elfde assists van Tadic van dit Eredivisie-seizoen. De treffer werd nog gecheckt door de VAR, maar bleef na de check gewoon staan. Het tij leek te keren in Amsterdam in het voordeel van Ajax, maar niets was minder waar. De voor Pavlidis ingevallen Aboukhlal kroonde zich tot supersub. De gretige invaller tikte in de verre hoek binnen na een uitstekende actie van Wijndal aan de linkerkant. Ajax betaalde de prijs voor het slappe verdedigen in de slotfase.

Yukinari Sugawara lijkt inderdaad geen buitenspel te staan op het moment van spelen.

Vindahl Jensen redde nog bekwaam op een afstandsknal van Gravenberch, maar in de vijfde minuut van blessuretijd ging het alsnog mis voor AZ. De uitkomende doelman van AZ kwam in botsing met Danilo en de bal kwam vervolgens terecht bij de ingevallen Perr Schuurs. De verdediger was dolblij en de spelers van AZ gingen gelijk verhaal halen bij arbiter Bas Nijhuis. De VAR oordeelde dat Haller kort daarvoor buitenspel stond, waardoor heel AZ opgelucht adem kon halen. Ajax was niet meer bij machte om alsnog gelijk te maken en moest voor de tweede keer dit seizoen een nederlaag slikken in de Eredivisie. Begin oktober werd men thuis verrast door FC Utrecht (0-1). Een slechte generale dus voor de Champions League-deelnemer een week voor De Klassieker tegen Feyenoord in De Kuip. De rivalen beginnen met allebei 36 punten aan het onderonsje in Rotterdam-Zuid.