Feyenoord frustreert Slot: ‘Al zestien wedstrijden lang een patroon’

Zondag, 12 december 2021 om 17:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:41

De teleurstelling overheerst bij Arne Slot na het puntenverlies (1-1) van Feyenoord op bezoek bij FC Groningen. De coach van de bezoekers uit Rotterdam zag zijn ploeg een veel betere tweede helft afleveren, maar door niet al te best verdedigen van Marcos Senesi werden er dure punten gemorst. De teleurgestelde Slot spreekt na afloop van de ontmoeting in Groningen van een terugkerend patroon bij Feyenoord.

Het gelijkspel van Feyenoord in en tegen Groningen zit Slot overduidelijk niet lekker. "Vooral omdat we in mijn ogen recht hadden op meer", zo analyseert de coach in Rotterdamse zondag tegenover ESPN. "De eerste helft was heel matig. Wij waren heel slordig en na de opbouw de bal veel te snel kwijt. Dat is ook een compliment aan het adres van FC Groningen, zij maakten ons het voetballen onmogelijk. Dat deden ze heel goed." Na rust echter verscheen er een heel ander Feyenoord in de Euroborg.

"In de tweede helft gingen wij het beter doen en hebben we voldoende kansen gehad. Maar het is een slechte cocktail als je je eigen kansen niet maakt en een van de weinige kansen die de tegenstander krijgt erin gaat. Dan wordt winnen vrij lastig", legt Slot vervolgens de vinger op de zere plek van Feyenoord. Een verklaring voor de vele gemiste kansen heeft de coach echter niet. "Ik weet niet wat voor woord je ervoor moet gebruiken. Maar er is wel al zestien wedstrijden lang een patroon. We krijgen elke wedstrijd veel meer kansen dan de tegenstander en de tegenstander zelf krijgt amper kansen. Heel vaak leidt dat ertoe dat we de nul houden, en incidenteel gaan die een of twee kansen erin. Dat is onze huidige situatie. Natuurlijk kan niet elke kans erin, maar het vervelende is dat onze tegenstanders over het algemeen een beter verzilveringspercentage hebben dan wij."

Justin Bijlow neemt het woord 'frustrerend' in de mond na het puntenverlies van zijn ploeg in Groningen. "Je geeft vrijwel niks weg. We domineerden de hele tweede helft, zij krijgen één lange bal en die gaat erin." Net als Slot probeert de doelman een verklaring te vinden voor de improductiviteit van Feyenoord van zondagmiddag. "Misschien waren we toch te gehaast, hebben we niet goed gekeken wat er om ons heen gebeurde. Ik heb niet goed gezien, ik stond er te ver vanaf."