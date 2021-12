Koopmeiners goud waard voor Atalanta met knal van buiten zestien

Zondag, 12 december 2021 om 16:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:12

Teun Koopmeiners is zondag de grote held aan de kant van Atalanta. De centrale middenvelder tekende in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona (1-2) voor de winnende treffer na ruim een uur spelen. Atalanta wipt dankzij de overwinning over Napoli heen en bezet met de derde plaats met 37 punten, evenveel als nummer twee Internazionale. De Milanezen komen zondagavond in het Giuseppe Meazza in actie tegen Cagliari en bij winst gaat Inter over koploper en buurman AC Milan heen.

Atalanta, met naast Koopmeiners ook een basisplaats voor Marten de Roon, kende overigens geen voortvarende start in Verona. Halverwege de eerste helft keek de in de Champions League uitgeschakelde ploeg tegen een achterstand aan. Giovanni Simeone wist uit een moeilijke hoek te scoren namens de thuisspelende ploeg. In de slotfase van de eerste helft wist Atalanta de opgelopen schade alweer te herstellen. In de 37ste minuut schoot Giovanni Simeone binnen het strafschopgebied raak na goed voorbereidend werk van Giovanni Simeone. Halverwege bleef Davide Zappacosta achter in de kleedkamer, met Hans Hateboer als zijn vervanger aan de rechterkant van het middenveld van Atalanta.

Ruim tien minuten na rust maakten ook Duván Zapata en Josip Ilicic hun opwachting bij Atalanta, met Mario Pasalic en Luis Muriel die naar de kant werden gehaald door trainer Gian Piero Gasperini. Luttele minuten later trok Atalanta de wedstrijd naar zich toe, met een hoofdrol dus voor Koopmeiners. De middenvelder haalde uit met zijn linkerbeen en zag tot zijn vreugde de bal in de linkerbenedenhoek verdwijnen: 1-2. Het was zijn tweede doelpunt van dit seizoen in de Serie A, nadat de Nederlander onlangs ook al trefzeker was tijdens de 4-0 overwinning op Venezia. Atalanta liet Hellas Verona in het restant van de ontmoeting niet meer terugkomen en het wachten is nu op het resultaat van concurrent Inter van zondagavond.