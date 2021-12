John Guidetti en Kylian Mbappé verbazen zich over F1: ‘Wat een grap’

Zondag, 12 december 2021 om 16:26 • Dominic Mostert

De reacties uit de voetbalwereld op de wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1 blijven binnenstromen. John Guidetti, bekend van zijn succesvolle dienstverband bij Feyenoord, spreekt op Twitter van een 'grap'. Het verloop van de beslissende race verbaast de huidige spits van Alavés.

"Wat een grap", tweet Guidetti. "Max heeft het geweldig gedaan, maar ik vind het vreemd dat je de race wint omdat een coureur die ver verwijderd is van de top crasht. Maar ik ben geen F1-kenner. Goed gedaan, Max." Guidetti doelt op de ontknoping: in het slot van de race crashte Nicholas Latifi, waarna een safetycar de baan op kwam. Daardoor kon Verstappen met nog één ronde te gaan een nieuwe aanval openen op Lewis Hamilton.

Kylian Mbappé lijkt zich eveneens te hebben verbaasd: hij reageert met drie blozende emoji's op de wedstrijd. Ruud Gullit toont op Instagram een foto van zichzelf met Verstappen en zegt 'enorm trots' te zijn op zijn landgenoot. "Yeaaaaaaaaah", schrijft Gullit.

