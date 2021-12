Feyenoord bewijst zichzelf slechte dienst op bezoek bij FC Groningen

Zondag, 12 december 2021 om 16:25 • Chris Meijer • Laatste update: 16:28

Feyenoord heeft zichzelf met een 1-1 gelijkspel een slechte dienst bewezen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Rotterdammers hadden in de Euroborg het betere van het spel en kwamen in de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Marcos Senesi, maar gaven dat gemakkelijk uit handen en kwamen daardoor niet meer tot een zege. Feyenoord verzuimt zo om in ieder geval voor even de koppositie over te nemen van Ajax en komt nu in punten gelijk met de Amsterdammers, die een veel beter doelsaldo hebben en zo dadelijk nog in actie komen tegen AZ.

Na de midweekse zege op Maccabi Haifa in de Conference League viel Feyenoord-trainer Arne Slot voor het bezoek aan FC Groningen weer terug op zijn vertrouwde basiself. Voorafgaand aan het duel was de inzetbaarheid van Orkun Kökçü en Gernot Trauner twijfelachtig, maar ze hadden beide ‘gewoon’ een basisplaats in de Euroborg. Bij de thuisploeg keerde Michael de Leeuw terug aan de aftrap. De eerste helft van het treffen leverde weinig hoogtepunten op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste mogelijkheid kwam op naam van Cyril Ngonge, wiens schot al grabbelend gepareerd kon worden door Justin Bijlow. De enige mogelijkheid van de eerste helft aan de andere kant kwam op naam van Tyrell Malacia, die zijn schot net over de lat zag zeilen. Feyenoord kwam na rust beter uit de kleedkamer, wat al snel resulteerde in mogelijkheden. Met een schot op de paal was Luis Sinisterra dicht bij de openingstreffer, voordat de ban na zestig minuten werd gebroken.

Een afgeslagen corner viel binnen het strafschopgebied voor de voeten van Trauner, wiens inzet via Senesi achter doelman Peter Leeuwenburgh in de verre hoek viel. Waar Feyenoord vervolgens op zoek leek naar een ruimere voorsprong, viel vijf minuten later aan de andere kant plotseling de gelijkmaker. Jörgen Strand Larsen troefde Senesi na een lange bal van Laros Duarte ogenschijnlijk simpel af en verschalkte Bijlow met een lob: 1-1.

Ondanks de gelijkmaker behield Feyenoord het initiatief en met onder meer Cyriel Dessers en Alireza Jahanbaksh als invallers binnen de lijnen werd er nadrukkelijk gezocht naar een nieuwe voorsprong. Waar Trauner tot twee keer toe een goede kans kreeg, moest ook Bijlow met nog vijf minuten te gaan ingrijpen. Een door Trauner getoucheerd schot van Romano Postema werd knap gepakt door de doelman van Feyenoord. Het slotoffensief met ook Reiss Nelson nog op het veld leverde de Rotterdammers echter niet meer op dan een ongevaarlijk schot van Malacia. Voor Feyenoord wacht nu over een week in De Kuip een rechtstreeks duel met Ajax.