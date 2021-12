Openda is held van Vitesse en zit Linssen flink op de hielen

Zondag, 12 december 2021 om 16:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:29

Vitesse heeft zondagmiddag de vierde plaats in de Eredivisie weer overgenomen van FC Twente. De veerkrachtige formatie van trainer Thomas Letsch won op eigen veld met 2-1 van Heracles Almelo. Loïs Openda was met twee doelpunten de grote held aan de kant van Vitesse, dat tegen de Trots van het Noorden moest terugkomen van een vroege achterstand. Heracles staat na alweer de tiende nederlaag van dit seizoen in de Eredivisie op de teleurstellende zestiende plaats.

De thuisploeg won donderdag nog redelijk eenvoudig van NS Mura (3-1) in de groepsfase van de Conference League. De voorsprong op nummer drie Tottenham Hotspur bedraagt hierdoor drie punten, maar overwintering in Europees verband is nog twijfelachtig. Door een stroom aan coronagevallen werd het duel tussen Stade Rennes en Tottenham geschrapt en de UEFA heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het al dan niet inhalen van de afsluitende groepswedstrijd. Ondertussen ligt de focus bij Vitesse op de Eredivisie, al was de start tegen Groningen niet zoals die was gewenst door de Arnhemmers.

Vitesse zocht wel de aanval tegen Groningen in de beginfase, maar het leverde geen openingsdoelpunt op in de eerste twintig minuten van de ontmoeting. Sterker nog, het waren de bezoekers uit Almelo die in de 22ste minuut de leiding namen in GelreDome. Nikolai Laursen brak de ban voor de laagvlieger na goed voorbereidend werk van Kaj Sierhuis: 0-1. De euforie aan de kant van Heracles was echter van korte duur, want na ruim een uur spelen knalde Openda met zijn linkerbeen raak: 1-1. Heracles bereikte vooral dankzij doelman Janis Blaswich de rust nog wel met een gelijke stand, maar vier minuten na de hervatting ging het alsnog mis voor het kwakkelende elftal van trainer Frank Wormuth.

De behendige Sondre Tronstad werd onderuitgehaald in het strafschopgebied van Heracles, waardoor de bal op elf meter kwam te liggen. Openda ging achter de bal staan en schoot Vitesse onberispelijk op voorsprong: 2-1. Het was alweer de negende seizoenstreffer van de aanvalsleider van de Arnhemse club. Openda staat qua doelpunten gelijk met Guus Til en Sébastien Haller en moet alleen Bryan Linssen (10) voor laten gaan op de topscorerslijst in de Eredivisie. Maximilian Wittek schoot op het moment dat Max Verstappen de wereldtitel in de Formule 1 binnensleepte bijna raak uit een vrije trap. Zijn poging echter ging rakelings naast. Heracles klopte in de laatste twintig minuten zeker nog op de deur, maar Vitesse wist op karakter de negende zege van deze jaargang bij te schrijven.