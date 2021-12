Pascal Jansen was voor Hamilton; Zakaria Aboukhlal staat dolblij op het veld

Zondag, 12 december 2021 om 16:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:59

Clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie feliciteren Max Verstappen met zijn wereldtitel in de F1. Op de grote schermen in de Johan Cruijff ArenA werd de beslissende race zondagmiddag getoond voorafgaand aan het duel tussen Ajax en AZ. Zijn favoriete club PSV noemt de Nederlandse coureur 'simply the best'.

"Een mega dikke felicitatie van jouw club. Wat een race, wat een seizoen, wat een einde, we zijn enorm trots op je!", schrijft PSV op Twitter. Ajax tweet simpelweg een Nederlandse vlag en laat vervolgens zien dat de wedstrijd in het stadion werd uitgezonden. Op beelden van ESPN is te zien dat doelman Beau Reus en aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ dolblij zijn. Trainer Pascal Jansen vertelt aan ESPN dat hij vanwege zijn Engelse achtergrond voor Hamilton was, maar zich ook verbonden voelt met Verstappen en trots op hem is.

Ook Vitesse, Fortuna Sittard, Almere City en Roda JC Kerkrade laten van zich horen via sociale media. Verstappen lanceerde in de laatste race een succesvolle aanval op concurrent Lewis Hamilton. De allesbeslissende grand prix was bijna de gehele race in handen van Hamilton, maar na de komst van een safetycar wisselde Verstappen naar zachte banden in een ultieme, en uiteindelijk succesvolle poging om Hamilton aan te vallen.

Pascal Jansen, fan van Lewis Hamilton, was iets minder blij met de ontknoping van de Formule 1 ??



"Ja dat komt door de achtergrond, hè..."



?? ESPN

#? #ajaaz pic.twitter.com/GvFDLdQMEg — ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2021

???? — AFC Ajax (@AFCAjax) December 12, 2021

Ook in Amsterdam is er gekeken naar de sensationele apotheose van Max Verstappen ????#ajaaz pic.twitter.com/flIx0u2c7F — ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2021

WOW WOW WOW! ?? Simply the best. ?? Max Verstappen. ???? ?????????? ????????????????. Een mega dikke felicitatie van jouw club. Wat een race, wat een seizoen, wat een einde, we zijn enorm trots op je! ??#AbuDhabiGP #HistoryMade pic.twitter.com/qoOjt3ytqT — PSV (@PSV) December 12, 2021

52' Terwijl Max wereldkampioen wordt - de felicitaties namens ons - schiet onze Maxi bijna een vrije trap binnen. De poging van Wittek gaat echter rakelings naast. #Vitesse #VITher — Vitesse (@MijnVitesse) December 12, 2021

MAX VERSTAPPEN WERELDKAMPIOEN! Geweldig!! ?????? — Almere City FC (@AlmereCityFC) December 12, 2021