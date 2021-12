Lineker en Jenas woedend na zege Max Verstappen; Virgil van Dijk geniet

Zondag, 12 december 2021 om 15:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:55

In een zinderende race heeft Max Verstappen zondag de wereldtitel gepakt in de Formule 1. De Nederlandse coureur ontvangt felicitaties vanuit de voetbalwereld. Onder meer Virgil van Dijk, Robin van Persie en Thibaut Courtois zijn blij met de wereldtitel van Verstappen.

"WAT EEN BAAS", tweet Van Dijk. Van Persie: "Wat een ongelooflijk einde van een onvergetelijk Formule 1-seizoen. Twee fantastische teams gaven alles voor de zege, maar er kan slechts één winnaar zijn. Een ware kampioen wordt opgevolgd door een andere. Gefeliciteerd, Max Verstappen. Je hebt ons trots gemaakt." Ook Courtois feliciteert de Nederlandse coureur. "Wat een bizarre race om een ongelooflijk F1-seizoen mee te beëindigen. Gefeliciteerd Max Verstappen", schrijft de keeper. Ronald de Boer zegt met een knipoog benieuwd te zijn wie sportman van het jaar wordt.

In Engeland treurt men om het verlies van Lewis Hamilton. "Wat een grap. Dit stinkt", vindt Gary Lineker. De Engelse oud-international Jermaine Jenas is woedend: "Hoeveel ik ook van de F1 houd, er is zoveel crap waar ze iets aan moeten doen. Hamilton is compleet bestolen." In het slot van de race crashte Nicholas Latifi, waarna een safetycar de baan op kwam. Daardoor kon Verstappen met nog één ronde te gaan een nieuwe aanval openen op Lewis Hamilton.

Verstappen lanceerde in de laatste race een succesvolle aanval op concurrent Hamilton. De allesbeslissende grand prix was bijna de gehele race in handen van de Engelsman, maar na de komst van de safetycar wisselde Verstappen naar zachte banden in een ultieme, en uiteindelijk succesvolle poging om Hamilton aan te vallen.

