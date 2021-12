‘Barcelona kan fluiten naar miljoenen voor Ousmane Dembélé’

Zondag, 12 december 2021 om 15:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:42

Ousmane Dembélé is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van Barcelona. Sport meldt zondag dat de 24-jarige vleugelaanvaller niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen in het Camp Nou. In dat geval verlaat Dembélé Barcelona transfervrij na afloop van dit seizoen, mits hij niet in januari al van club wisselt. De buitenspeler mag in ieder geval vanaf 1 januari met vertegenwoordigers van andere clubs praten.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant is Dembélé zijn opties buiten Barcelona al aan het verkennen. Hij hoopt dat er op korte termijn een goede aanbieding binnenkomt van een andere topclub. Sport rept zondag zelfs over een 'verloren zaak' wat betreft het langer aanblijven van de buitenspeler bij de Catalaanse grootmacht. De technische leiding van Barcelona dicht Dembélé wel degelijk kwaliteiten toe, maar men heeft daar in de afgelopen ruim vier jaar te weinig van gezien, zo luidt het oordeel vanuit Spanje. Daarnaast is de Barcelona-leiding ook lang niet altijd te spreken over de discipline van de flankspeler, waardoor een spoedig afscheid lonkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona is ook gezien de aanhoudende coronacrisis niet van plan om het onderste uit de kan te halen voor Dembélé, die op zijn beurt juist een flinke sprong wil maken in financieel opzicht. Het is nog niet bekend of Xavi zich al heeft neergelegd bij het vertrek van zijn vleugelaanvaller. De trainer was kort na zijn aanstelling als hoofdtrainer bij Barcelona nog lovend over Dembélé. "In mijn ogen kan hij de beste speler ter wereld zijn op zijn positie", zo klonk het nog niet zolang geleden uit de mond van de voormalig middenvelder.

Het speculeren over de toekomst van Dembélé is reeds in volle gang. De 27-voudig international van Frankrijk, voor wie Borussia Dortmund in totaal 140 miljoen euro ontving, is al genoemd als mogelijke aanwinst van zowel het ambitieuze Newcastle United als Liverpool. BILD schuift hem naar voren als eventuele vervanger van Kingsley Coman bij Bayern München. Coman, die vastligt tot medio 2023, heeft nog geen nieuw contract ondertekent bij de Duitse grootmacht. Bayern houdt er derhalve rekening mee dat de vleugelaanvaller voor afloop van zijn verbintenis vertrekt uit de Allianz Arena.