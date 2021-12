Depay niet op tijd fit; basisplaats Luuk de Jong bij Barcelona

Zondag, 12 december 2021 om 14:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:18

Xavi heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Osasuna van zondagmiddag. Luuk de Jong vervangt Memphis Depay als aanvalsleider bij de Catalaanse bezoekers, zo is duidelijk geworden. Depay hield een hamstringblessure over aan het Champions League-duel met Bayern München (3-0 nederlaag) van woensdag en is niet op tijd fit voor de hervatting in LaLiga. Er is daarnaast ook een basisplaats voor Frenkie de Jong centraal op het middenveld. Sergiño Dest, die tegen Bayern als buitenspeler startte, begint op de bank. Het eerste fluitsignaal klinkt om 16.15 uur.

Xavi kiest in de achterhoede voor Ronald Araújo, Gerard Piqué en Samuel Umtiti, die tegen Bayern nog negentig minuten op de bank bleef zitten. Op het middenveld worden Sergio Busquets en Frenkie de Jong geassisteerd door de talenten Nico en Gavi. Laatstgenoemde had midweeks in Duitsland ook al een basisplaats. Luuk de Jong start als aanvalsleider bij Barcelona en de aanvoer vanaf de flanken richting de Nederlandse spits komt van Ousmane Dembélé en Abde.

Xavi heeft met de nodige blessuregevallen te kampen bij Barcelona. Naast Depay ontbreken namelijk ook Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Pedri, Sergio Agüero en Ansu Fati door uiteenlopende blessuregevallen. Daarnaast zijn Dani Alves en Álex Collado nog niet speelgerechtigd voor de Catalanen voor de ontmoeting met Osasuna. Xavi beschikt zondagmiddag over onder meer Riqui Puig en Philippe Coutinho als wisselspelers. Ook Clément Lenglet, nog basisspeler tegen Bayern, begint op de bank van de bezoekende ploeg.

Barcelona won afgelopen seizoen met 0-2 op bezoek bij Barcelona. In de thuiswedstrijd tegen de opponent van zondagmiddag zegevierde het elftal van toenmalig coach Ronald Koeman met maar liefst 4-0. Nummer acht Barcelona verloor een week geleden met 0-1 van Real Betis en de achterstand op koploper Real Madrid is inmiddels opgelopen tot zestien punten (39 om 23). Beide grootmachten hebben zestien wedstrijden gespeeld in LaLiga. Nummer elf Osasuna, met slechts twee punten achterstand op Barcelona, hield vorige week een punt over aan het bezoek aan Levante (0-0).

Opstelling Osasuna: Herrera; Vidal, Unai García, David García, Cruz; Moncayola, Torro; Barja, Ruben García, Sánchez; Kike

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Umtiti; Nico, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Abde, Luuk de Jong en Dembélé.