Peter Bosz schiet weinig op met resultaat tegen spiegelbeeld Gourvennec

Zondag, 12 december 2021 om 14:53 • Chris Meijer • Laatste update: 14:56

Het treffen tussen Lille OSC en Olympique Lyon heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten spelen stond er in Noord-Frankrijk een 0-0 stand op het scorebord. Het is een resultaat waar zowel de regerend kampioen van Frankrijk als de ploeg van trainer Peter Bosz weinig mee opschiet: Lille - waar Sven Botman negentig minuten meedeed - bezet de elfde plaats in de Ligue 1, terwijl Olympique Lyon met twee punten minder twee punten lager staat.

De situaties bij Lille en Olympique Lyon zijn enigszins vergelijkbaar. Bij de regerend kampioen van Frankrijk nam Jocelyn Gourvennec afgelopen zomer het stokje over van de vertrokken Christophe Galtier. Na een stroeve start begint Gourvennec les Dogues langzamerhand naar zijn hand te zetten, wat de afgelopen weken heeft resulteert in overwintering in de Champions League. Voorafgaand aan de ontmoeting met Olympique Lyon had Lille al twee keer op rij gewonnen, waardoor de weg omhoog in de Ligue 1 langzaam maar zeker was ingezet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Evenals Gourvennec is Bosz ook nog bezig om zijn ploeg naar zijn hand te zetten en dat gaat de afgelopen weken met vallen en opstaan. De Nederlander moest in het Stade Pierre-Mauroy van Lille al na 34 minuten noodgedwongen wisselen, toen Henrique geblesseerd het veld verliet voor Emerson. De enige echt grote kans van het eerste bedrijf viel kort voor rust te noteren, toen Houssem Aouar vrij opdook binnen het strafschopgebied en de bal maar net langs de verkeerde kant van de paal krulde.

Na rust hield doelman Anthony Lopes Olympique Lyon tot twee keer toe op de been, na pogingen van Burak Yilmaz. De Turkse spits leek met nog tien minuten te spelen een strafschop te versieren na een overtreding van Lopes, maar door die penalty ging na inmenging van de VAR een streep doordat er buitenspel werd geconstateerd. Mede doordat ook invaller Gabriel Gudmundsson twee goede kansen liet liggen, leverde de slotfase geen doelpunten meer op en beide ploegen moesten genoegen nemen met een punt.