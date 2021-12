Di María verklaart stroeve start van Messi door één groot verschil met Barça

Zondag, 12 december 2021 om 13:41 • Chris Meijer • Laatste update: 13:41

Ángel Di María signaleert dat Lionel Messi beetje bij beetje steeds meer zijn draai begint te vinden bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse aanvaller wijst in gesprek met ESPN op het grote verschil in de voetbalstijl van Barcelona en die van de Franse topclub. “Mensen verwachten dat hij direct levert. Maar zo gaat het niet in het voetbal, dat gaat stapje voor stapje”, zo geeft Di María te kennen.

“Ik denk dat de wedstrijd tegen Club Brugge van afgelopen week (4-1 zege, red.) heeft laten zien dat het goed met hem gaat. Natuurlijk zijn de verwachtingen torenhoog, dat is normaal”, zegt Di María. “Langzaam vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Leo laat zijn betrokkenheid zien op social media, we zien dat hij gelukkig is met zijn gezin. Zijn kinderen zitten hier op school. Alles is aanwezig om zijn leven makkelijker te maken en daardoor heeft hij zich snel aangepast aan het leven in Parijs.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wanneer het op voetbal aankomt, gaat het stapje voor stapje beter. Je moet niet vergeten dat alles voor hem echt enorm veranderd is. Hij moet wennen aan nieuwe spelers en een nieuwe speelstijl. PSG speelt snel, aanvallend voetbal, terwijl er bij Barcelona vooral vanuit balbezit wordt gevoetbald. We proberen de balans te vinden en hij zoekt wat het best bij hem past”, stelt Di María. Hij heeft positieve woorden over voor zijn trainer Mauricio Pochettino.

“Het is niet makkelijk voor Pochettino, we spelen maar met elf en hij moet het team zien te bouwen. Het is niet makkelijk om iedereen tevreden te houden, maar hij probeert het beste voor het team te doen. Dan moeten wij het laten zien op het veld”, zegt de aanvaller. Di María won afgelopen zomer met Argentinië de Copa América. “Er heeft zich een goede groep gevormd, die er uiteindelijk in is geslaagd om de Copa América te winnen. De verwachtingen voor het WK zijn nu alleen nog maar hoger.”

“Het doelpunt in de finale was heel belangrijk voor mij”, vervolgt Di María. Hij nam in de finale van de Copa Ameríca tegen Brazilië het enige doelpunt voor zijn rekening. “Het gaf me zo ongelofelijk veel vreugde, dat had ik me niet kunnen voorstellen. Het heeft mijn leven veranderd, nadat ik zoveel met blessures en problemen te maken heb gehad. Het laat zien dat je nooit moet opgeven.”