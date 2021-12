Joshua Kimmich laat zich toch vaccineren tegen coronavirus

Zondag, 12 december 2021 om 12:28 • Laatste update: 12:32

Joshua Kimmich gaat zich toch laten vaccineren tegen het coronavirus. De 26-jarige middenvelder van Bayern München zal later op de zondag in de studio van de ZDF tekst en uitleg geven over zijn besluit, zo meldt de Duitse omroep. Kimmich liet eerder nog openlijk weten dat hij zich niet had laten vaccineren tegen het coronavirus.

Kimmich legde in oktober na afloop van het gewonnen thuisduel met TSG Hoffenheim (4-0) voor de camera’s van Sky Deutschland waarom hij nog niet gevaccineerd is. "Ik heb mijn vraagtekens bij het feit dat er weinig studies zijn gedaan naar de gevolgen op lange termijn", gaf hij destijds te kennen. Het besluit zorgde voor de nodige kritiek op Kimmich, die de laatste weken niet in actie kon komen voor Bayern München.

Bayerns Joshua #Kimmich will sich nun doch gegen #Covid impfen lassen. Das äußert er in einem Exklusiv-Interview, das in der "sportstudio reportage" um 17.10 Uhr ausgestrahlt wird. #FCB #ZDF https://t.co/lvyrQugWzn — ZDF sportstudio (@sportstudio) December 12, 2021

Kimmich moest in november al tot twee keer toe in quarantaine, nadat hij in contact was geweest met een besmet persoon. Vervolgens werd hij ook zelf positief getest op het coronavirus. Inmiddels is hij uit quarantaine, maar Bayern maakte afgelopen week bekend dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie kan komen. “Het gaat goed, maar ik ben door wat longproblemen nog niet in staat om volledig mee trainen. Daarom zal ik nu aan de gang gaan met hersteltraining en ik kan niet wachten tot ik in januari weer in actie kan komen”, zei Kimmich op de website van Bayern.

BILD meldde eerder dat Bayern zijn niet-gevaccineerde spelers geen salaris zou uitkeren wanneer zij in quarantaine zouden zitten. Inmiddels hebben Serge Gnabry en Jamal Musiala - die net als Kimmich en Eric Maxim Choupo-Moting tot het niet-gevaccineerde gezelschap binnen de selectie van Bayern behoorden - alsnog laten vaccineren, terwijl Michaël Cuisance volgens BILD nog altijd overweegt om dat ook te doen. Nu heeft dus ook Kimmich besloten om zich alsnog te laten vaccineren tegen het coronavirus.

“Het was moeilijk om om te gaan met mijn zorgen en angst, dus dat is de reden dat ik het afgewacht heb”, zo tekent de ZDF op uit de mond van Kimmich. De Duits international gaat zich bij de Duitse omroep voor het eerst uitspreken over zijn huidige gezondheidssituatie, die ervoor zorgt dat hij de wedstrijden tegen VfB Stuttgart (14 december) en VfL Wolfsburg (17 december) in de komende weken nog aan zich voorbij zal moeten laten gaan.