Kostas Lamprou trekt keiharde conclusies na kapitale blunder

Zondag, 12 december 2021 om 09:45 • Laatste update: 09:48

Kostas Lamprou heeft het boetekleed aangetrokken na zijn afgrijselijke blunder in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard (0-1). De doelman van PEC Zwolle ging na ruim een uur spelen in de fout door een bal los te laten en zag Nigel Lonwijk profiteren. Het bleek de enige treffer van het duel. Lamprou maakte na afloop de balans op en kwam daarbij tot een pijnlijke en keiharde conclusie voor zijn ploeg.

Het ging mis voor Lamprou toen hij een mislukt schot van Zian Flemming wilde klemmen. De goalie liet het leer door zijn handen glippen en zag de bal een tel later in het Zwolse doel verdwijnen. De thuisploeg kreeg het niet voor elkaar om in aanvallend opzicht een vuist te maken om de tegentreffer ongedaan te maken. "Ik had een goede eerste helft en toen gebeurde dat", aldus de Griek bij ESPN. "Als ik hem nu terugzie moet ik de bal op het hoogste punt gewoon weg boksen, want ik zit hoog genoeg. Ik laat hem los en dan vliegt hij erin. Ik twijfelde of ik de bal goed zou raken als ik zou boksen. Maar dat had ik wel moeten doen, dan was het afgelopen. Dit is pijnlijk, ik heb er geen andere woorden voor."

Lamprou met de blunder, waardoor PEC Zwolle nog dieper in de problemen zit ?? ?? ESPN 2 #?? #PECFOR pic.twitter.com/T0nX12H8X4 — ESPN NL (@ESPNnl) December 11, 2021

PEC Zwolle was tegen Fortuna aanvallend onmachtig en wist slechts mondjesmaat voor het doel van Yanick van Osch op te duiken. "Het is een enorme domper, gewoon pijnlijk", gaat Lamprou verder. "We komen moeilijk aan voetballen toe, we creëren niet veel, ik had het gevoel dat de goal niet ging vallen, hoelang we ook zouden spelen. Dat is doodzonde." Die conclusie is een pijnlijke, daar Zwolle snel gebaat is bij doelpunten. De ploeg heeft nu een gat van zes punten naar de de zestiende plek, die aan het einde van de rit recht geeft op het spelen van play-offs. Het ontbreekt het elftal Dick Schreuder aan scorend vermogen. PEC Zwolle was pas acht keer trefzeker in de eerste zestien duels.

"Het is niet makkelijk, maar we moeten positief blijven", concludeert Lamprou. "We gaan morgen (zondag, red.) meteen aan de slag, kijken wat nog beter kan. De nieuwe trainer heeft een andere manier van voetballen: vooruit spelen en durven te voetballen. Je ziet dat we daar nog steeds veel moeite mee hebben. We kunnen kwalitatief niet genoeg brengen om te winnen. Het is een pijnlijke situatie waarin we met zijn allen zitten. We moeten positief blijven, maar tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn en in de spiegel kijken: het moet wel beter."