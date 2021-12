Messcherpe Gerrard deelt sneer uit aan Owen en Manchester United

Zondag, 12 december 2021 om 09:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:46

Steven Gerrard keerde zaterdagmiddag voor even terug op Anfield Road, waar hij het met Aston Villa opnam tegen de club waar hij in 1989 in de jeugdopleiding kwam en in 2015 vertrok. De voormalig middenvelder kon rekenen op een mooi eerbetoon, maar ging wel met 1-0 onderuit. Het was voor het eerst dat Gerrard plaatsnam in de dug-out van de tegenstander in een wedstrijd van Liverpool. De manager van Villa werd hartelijk ontvangen en hoorde in de achtste minuut zijn naam van de tribunes galmen.

De zege van the Reds kwam tot stand door een benutte strafschop van Mohamed Salah na ruim een uur spelen. Na afloop van het duel verscheen Gerrard voor de camera's van DAZN, waar Michael Owen hem vroeg naar zijn emoties vanwege de terugkeer. "Ik moet toegeven dat ik er altijd een hekel aan had om terug te keren op Anfield om tegen Liverpool te spelen", beweerde Owen. De oud-spits droeg tussen 1996 en 2004 het shirt van Liverpool, om vervolgens via Real Madrid en Newcastle United bij Manchester United terecht te komen in 2009.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als ik voor Manchester United zou spelen, zou ik ook niet graag terugkomen", reageerde Gerrard op ludieke en messcherpe wijze op de uitspraken van de voormalig aanvaller. "Luister, het is wat het is Michael. Ik ben bezig met een reis als trainer. Ik ben bevoorrecht en vereerd om deze functie te mogen vervullen. Het is een fantastische club. Mijn carrière staat nog in de kinderschoenen. We proberen het team continu te ontwikkelen en te verbeteren en veel informatie over te brengen op de spelers. Ik zal altijd een supporter van Liverpool blijven, dat is een feit."

Gerrard wist drie van zijn eerste vijf duels als manager van Aston Villa in winst om te zetten. Alleen tegen Manchester City (1-2) en Liverpool (1-0) werden minimale nederlagen geïncasseerd. "Ondanks dat ik altijd warme gevoelens blijf houden voor Liverpool, ligt op dit moment mijn prioriteit duidelijk bij Aston Villa. We moeten er als technische staf voor zorgen dat we serieus meedoen in de Premier League." Aston Villa bezet momenteel de 12e plek met 19 punten uit 16 duels. Komende week neemt de ploeg van Gerrard het op tegen Norwich City (dinsdag, uit) en Burnley (zaterdag, thuis).

Ook Virgil van Dijk had na afloop lovende woorden voor de clublegende van Liverpool. "Ja, verdiend", zei de centrumverdediger bij de BBC over het eerbetoon aan Gerrard. "Hij is Liverpool. Als je aan Liverpool denkt, denk je aan Stevie G. Hij is een legende en zal dat altijd blijven. Hij zal hier altijd welkom zijn. Het was emotioneel voor hem, ik denk niet dat hij dat kan ontkennen. Bovenal was het goed om hem terug te zien."