Zirkzee onderscheidt zich bij Anderlecht met weergaloze goal

Zondag, 12 december 2021 om 08:32 • Laatste update: 08:36

Joshua Zirkzee heeft zichzelf zaterdagavond andermaal een goede dienst bewezen bij Anderlecht. De spits nam op bezoek bij RFC Seraing (0-5 winst) de derde treffer voor zijn rekening en deelde daarmee kort voor rust de genadeklap uit. Zirkzee staat nu op acht treffers en vier assists in zijn eerste zestien duels in de Belgische competitie. Alleen Landry Dimata (13) en Lukasz Teodroczyk (15) waren vaker betrokken bij een doelpunt in hun eerste zestien wedstrijden voor de ploeg uit Brussel sinds 2014/15.

Twee weken geleden troffen beide ploegen elkaar ook al in het bekertoernooi. Toen had de ploeg van Vincent Kompany alle mogelijke moeite en werd pas na strafschoppen gewonnen. Ditmaal liet de huidige nummer vijf de re Pro League het niet zover komen. Bij rust stond Anderlecht op een riante 0-3 voorsprong, die in het tweede bedrijf werd uitgebouwd. Met name de treffer van Zirkzee, een schot van de rand van de zestien in de rechterbovenhoek, was van grote schoonheid. "Christian Kouamé zei dat ik moest schieten, dus ik probeerde ruimte te creëren voor een schot", ligt Zirkzee zijn treffer toe bij Eleven Sports. "De bal vloog uiteindelijk knap binnen, maar het belangrijkste blijven de drie punten."

De eclatante zege betekende pas de tweede clean sheet van het seizoen voor de ploeg van Kompany, die bovendien een serie van drie zeges wist neer te zetten. Daarmee lijkt Anderlecht op tijd in vorm voor de kraker van volgende week zondag tegen Club Brugge. "We hadden een winnaarsmentaliteit, we waren meedogenloos in het verdedigen en we hebben elkaar negentig minuten lang op scherp gezet", vervolgt Zirkzee zijn verhaal. "Ik denk zelfs dat we er nog meer uit konden halen voorin, maar het was alleszins een verdiende overwinning."

Anderlecht, dat nu op 31 punten uit 18 duels staat, heeft een achterstand van twee punten op nummer drie Club Brugge. Midweeks komt de Brusselse formatie nog in actie tegen Sint Truiden. "Het is de bedoeling dat we zo doorgaan", aldus Zirkzee. "Zeker de clean sheet is heel belangrijk voor de ploeg. Voor de verdedigers is het heel fijn. Ook de vijf doelpunten laten zien hoeveel kwaliteit we hebben. Benito Raman, Francis Amuzu, Anouar Ait El Hadj en Majeed Ashimeru kunnen we één voor één laten invallen, en sommigen scoren ook nog. Dat laat zien hoeveel verschillende individuele kwaliteiten we hebben."