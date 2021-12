Cillessen bespreekt heldenrol en laat zien te hebben opgelet tijdens Spaanse les

Zaterdag, 11 december 2021 om 23:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:54

Jasper Cillessen heeft zaterdagavond een belangrijke rol gespeeld bij de 2-1 overwinning van Valencia op Elche in LaLiga. De doelman verrichte enkele fraaie reddingen en verzorgde bovendien de assist op Gonçalo Guedes. Op de Twitter-pagina van Valencia wordt Cillessen ‘beslissend’ genoemd. Zelf verschijnt de Nederlander na afloop ook voor de camera, en hij toont bovendien aan de Spaanse taal uitstekend onder controle te hebben.

“Jasper Cillessen was wederom beslissend met zijn reddingen”, schrijft Valencia op de eigen website. “De doelman straalde negentig minuten lang veel vertrouwen uit en hij droeg direct bij aan de overwinning van Valencia tegen Elche”, doelt men onder meer op de assist bij de openingstreffer van Guedes. De Oranje-international trapte de bal uit richting de Portugees. De aanvaller trok naar binnen vanaf de linkerkant, waarna hij met een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied doelman Édgar Badía het nakijken gaf: 1-0. Cillessen onderscheidde zich vooral in de 89ste minuut, toen hij met de voet een inzet van Guido Carrillo van de doellijn haalde.

??? @JasperCillessen volvió a ser decisivo ?? "Estoy feliz por los tres puntos y la victoria"#ValenciaElche ?????#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) December 11, 2021

De aanvaller leek het leer slechts een zetje te hoeven geven, maar Cillessen stak zijn rechterbeen uit en redde de zege voor Valencia. De spelers van Elche waren ervan overtuigd dat de bal toch over de lijn was geweest. Omdat La Liga geen gebruikmaakt van doellijntechnologie, kreeg de arbiter Santiago Latre geen melding op zijn horloge en liet hij doorspelen. Wegens het gebrek aan keihard bewijs rectificeerde de VAR de beslissing van Latre om door te laten spelen niet. Elche reageert na afloop via Twitter zeer teleurgesteld op het besluit van de arbiters. “Een nieuwe fout van de scheidsrechter/VAR beïnvloedt een week werk en dat voorkomt dat we scoren.”

“Ik ben blij met de drie punten en de overwinning”, zegt Cillessen zelf na afloop. “Ik heb geluk gehad dat de laatste doelpoging (van Carrillo, red.) niet binnenviel, dus ik ben gelukkig. Ik ben ik zeer blij voor Piccini, en ik kreeg zelfs kippenvel toen hij scoorde. Het zijn twee zeer zware jaren voor hem geweest.” Cristiano Piccini kreeg in het huidige seizoen pas in twee duels speelminuten, en kwam tegen Elche binnen lijnen. In de 86ste minuut maakte de Italiaan de winnende treffer.

?? Un nuevo error arbitral/VAR condiciona el trabajo de la semana y nos impide puntuar ?? Orgullosos de este equipo ?? pic.twitter.com/GuXeDkxT60 — Elche Club de Fútbol ?? (@elchecf) December 11, 2021

“Ja, ze hebben me gefeliciteerd, maar we zijn ook een team”, vervolgt de glimlachende Cillessen. "We spelen nu alleen nog een wedstrijd in de Copa del Rey (tegen Arenteiro, red.) en een competitieduel met Levante voor de kerst. We willen die laatste twee wedstrijden winnen en daarna kunnen we gaan genieten. Met de huidige stand van zaken op de ranglijst kunnen we zeker gaan strijden om de Europese tickets. Een team als Valencia moet elk jaar Europa in en dat is dan ook ons doel”, besluit de doelman, die met zijn ploeg na zeventien speelronden de zevende plek in LaLiga bezet.