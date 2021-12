Sevilla blijft Real Madrid in de nek hijgen dankzij zwaarbevochten zege

Zaterdag, 11 december 2021 om 23:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:35

Sevilla heeft zaterdagavond een nipte overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Athletic Club waren los Nerviosenses met 0-1 te sterk. Thomas Delaney maakte zeven minuten voor rust de enige treffer van de wedstrijd. Dankzij de driepunter wist Sevilla de tweede plek in de Spaanse competitie te behouden en werd de achterstand op koploper Real Madrid weer teruggebracht tot vijf punten. Los Leones bezetten na zeventien wedstrijden de tiende positie in LaLiga.

Trainer Julen Lopetegui had geen basisplekken ingeruimd voor Oussama Idrissi en Karim Rekik. Laatstgenoemde kwam halverwege de tweede helft wel binnen de lijnen om de geblesseerde linksback Ludwig Augustinsson te vervangen. De teams legden een enerverende eerst helft op de mat in het San Mamés, waar Sevilla de eerste kans noteerde. Iñigo Lekue wist op het nippertje een kopbal van Thomas Delaney onschadelijk te maken. Aan de overzijde hoopte Iñaki Williams te profiteren van een slippertje in de Sevillaanse defensie. Het schot van de spits werd licht getoucheerd door doelman Yassine Bounou, waardoor de bal op de paal belandde. In de 21ste speelminuut ontbrak het ook Dani García aan fortuin. De middenvelder schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied eveneens op de paal.

Een kwartier later was het Bounou die Sevilla overeind hield. Ditmaal pareerde de sluitpost een fraaie inzet van Raúl García. In de 38ste speelminuut werd de openingstreffer gevonden door de Andalusische formatie. Buiten het zestienmetergebied speelde Gonzalo Montiel de bal naar Delaney, die met een geplaatst schot de kruising vond: 0-1. Op slag van het rustsignaal dachten de Basken de stand te nivelleren; ditmaal was het Unai Vencedor die de paal trof. De intensiteit nam in de tweede helft af, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat Sevilla de zege over de streep wilde trekken. Iker Muniain kreeg namens Athletic nog de beste mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de middenvelder schoot rakelings over.