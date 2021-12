Grote blunder Kostas Lamprou leidt enige doelpunt van de avond in

Zaterdag, 11 december 2021 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:38

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een zwaarbevochten zege geboekt. Op bezoek bij PEC Zwolle gaf het scorebord halverwege nog een doelpuntloze tussenstand aan, maar in het tweede bedrijf brak Nigel Lonwijk de ban: 0-1. Het doelpunt van de verdediger was tevens de enige treffer van de hele zaterdagavond in de Eredivisie. Het was een belangrijke driepunter voor de Limburgers (twaalf punten), die klommen naar de zestiende plek op de ranglijst. PEC blijft hekkensluiter met zes punten; Sparta Rotterdam bezet de voorlaatste positie met elf punten.

Bij Fortuna was er een eerste basisplek voor Andreas Samaris. De Griek was een van de vijf verdedigers in de 5-3-2-formatie van trainer Sjors Ultee. Bij de thuisploeg ontbrak aanvoerder Bram van Polen nog steeds vanwege een spierblessure. De Zwollenaren deelden na anderhalve minuut al de eerste waarschuwing uit via een doelpoging van Mees de Wit, die in het zijnet schoot. Mats Seuntjens was vervolgens aan de andere kant dicht bij de openingstreffer. De clubtopscorer van Fortuna vond echter doelman Kostas Lamprou op zijn weg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beide ploegen gebruikten veelvuldig de lange bal. Die aanpak leidde na een kwartier spelen alleen nog niet tot doelpunten. PEC beschikt dit seizoen al niet over veel scorend vermogen. Het uitvallen van Dean Huiberts halverwege de eerste helft bezorgde trainer Dick Schreuder dan ook nieuwe kopzorgen. De middenvelder moest zich teleurgesteld laten vervangen door Mark Pabai. Fortuna loerde op de counter en kwam er vlak voor rust gevaarlijk uit via Tesfaldet Tekie. De middenvelder zette Seuntjens oog in oog met Lamprou. Door een moeizame eerste aanname van de aanvaller kon sluitpost zich nogmaals onderscheiden.

Op slag van het rustsignaal kreeg de wedstrijd nog een fraaie impuls. Eerst werd een grabbelende Lamprou na een doelpoging van Mickaël Tirpan gered door de paal, waarna Eliano Reijnders namens PEC ook het aluminium trof. In het tweede bedrijf werd de wedstrijd dan toch opengebroken. Lamprou hield zijn ploeg tot de 63ste minuut op de been, maar hij ging bij de 0-1 de fout in. De keeper wilde de bal vangen, maar hij liet het leer vallen op het hoofd van Lonwijk waardoor de bal binnenstuiterde. Vijf minuten later had George Cox de 0-2 nog op de schoen, maar de linksback raakte de bal verkeerd. PEC wist niet meer te scoren.