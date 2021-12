‘Ik was op vakantie met Messi en alles was geregeld, maar toen appte Leo me...'

Zaterdag, 11 december 2021 om 22:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:40

Leandro Paredes heeft uitgelegd hoe hij op de hoogte werd gebracht van de transfer van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain. Op het Youtube-kanaal van de Parijzenaren vertelt landgenoot en ploeggenoot Paredes over het WhatsApp-bericht van Messi, die zich twee dagen na hun gezamenlijke vakantie plotseling uitsprak over de kans om Barcelona te verlaten voor PSG.

Op 10 augustus vertrok Messi definitief van Barcelona naar Parijs om zijn handtekening te zetten onder een tweejarige verbintenis. Het besluit van de Argentijn kwam als een grote verrassing voor Paredes, die begin augustus nog met Messi op vakantie was. Desgevraagd geeft Paredes een inkijkje in de situatie rondom de transfer. Volgens de middenvelder bracht Messi zijn landgenoten in een groepschat op WhatsApp op de hoogte van de plotselinge koerswijziging.

“We waren met hem op vakantie en hij had alles geregeld om gaan te verlengen bij Barcelona. Twee dagen later schreef hij ons ineens en vertelde ons dat de situatie veranderd was en dat hij de mogelijkheid kreeg om naar Parijs te komen. Dus het was heel goed nieuws voor iedereen”, vertelt Paredes, die op 4 augustus op een Instagram-foto poseerde met Messi en Ángel Di María.

"Tot hij tekende wisten we niet of hij daadwerkelijk zou komen, maar de waarheid is dat we erg blij waren met zijn komst", voegt Paredes toe. "Het is ongelooflijk wat we in een dusdanig korte tijd allemaal hebben meegemaakt. We hebben veel beleefd tijdens de 45 dagen met het nationale team en uiteindelijk hebben we die tijd met de titel bekroond. Dat was iets heel moois. En een maand later voegde Leo zich plotseling bij PSG. Ook dat is onvergetelijk”, aldus de middenvelder, die afgelopen zomer met Argentinië beslag legde op de Copa América.