Ook Joey Veerman kan lamlendig Heerenveen ditmaal niet redden

Zaterdag, 11 december 2021 om 21:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

SC Heerenveen is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen van Sparta Rotterdam. In een van de minst spraakmakende Eredivisie-wedstrijden dit seizoen wisten beide ploegen nauwelijks een fatsoenlijke kans te creëren: 0-0. Joey Veerman redde Heerenveen vorige week nog met een zondagsschot tegen Heracles Almelo (0-1), maar kon zich zaterdag totaal niet onderscheiden. Voor Sparta is het punt op de vijftiende plek wellicht waardevol, terwijl Heerenveen achtste blijft.

Sparta kreeg vlak voor de aftrap een fikse tegenvaller te verwerken, toen bleek dat Benjamin van Leer geblesseerd raakte. De doelman zou eigenlijk de vervanger zijn van Maduka Okoye, die tegen Ajax al een blessure opliep. Derde keeper Tim Coremans, die al twee jaar niet had gekeept op het hoogste niveau, werd daarom voor de leeuwen gegooid bij Sparta. De eerste helft stelde voor de neutrale toeschouwer enorm teleur. Heerenveen had het meest de bal, maar vond totaal geen openingen in de gesloten organisatie van Sparta.

Eenmaal kwam Sparta enigszins onder druk, toen Coremans met een slechte reactie op een schot van Rami Kaib een rebound gunde aan Filip Stevanovic. De linksbuiten schoot echter recht op de opgekrabbelde goalie van Sparta, die zo met de schrik vrij kwam. Zelf werden de Rotterdammers voor rust het gevaarlijkst via Lennart Thy, die bij de tweede paal een doorgeschoten hoekschop opwachtte. De spits probeerde het in vrijheid uit de stuit, maar zag zijn schot over gaan.

Na rust werden de doelpogingen van Heerenveen iets gevaarlijker. Alen Halilovic vuurde een hard afstandsschot af, dat door Coremans echter vrij makkelijk weggestompt kon worden. De doelman had meer moeite met een listige vrije trap ineens van Joey Veerman, dat hij met zijn vingertoppen nog net kon wegtikken. Diep in blessuretijd kopte Henk Veerman nog gevaarlijk uit een hoekschop van Joey Veerman, maar de bal kwam recht op Coremans af.