Hans Nijland grapt over ‘enorm groot cadeau’ van Marc Overmars

Zaterdag, 11 december 2021 om 21:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:22

Hans Nijland heeft bij De Eretribune op ESPN een voorbeeld gegeven van waar de bijnaam 'Marc Netto' voor Marc Overmars vandaan komt. De directeur voetbalzaken van Ajax kreeg die bijnaam enkele jaren geleden vanwege zijn zogenaamd gierige transferbeleid. Nijland bevestigt dat Overmars in het verleden weleens zuinig is geweest. “Waar de naam ‘Marc Netto’ vandaan komt, kan ik wel vertellen”, zegt Nijland.

De voormalig algemeen directeur van FC Groningen had in het verleden veelvuldig te maken met Overmars te maken tijdens onderhandelingen. “Dan had ik een bespreking met hem gehad en ik kom helemaal naar Epe voor hem, maar dan liet hij mij gewoon de gehaktballen betalen, zoiets vond ik schitterend”, lacht Nijland. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of het bij Overmars ook echt gierigheid is. “Dat is een beetje spel”, zegt Nijland. “Marc Overmars was ook bij mijn afscheid als algemeen directeur van FC Groningen en toen kreeg ik een heel groot cadeau, echt heel groot: een Ajax-pen.”

Nijland was tot 2019 directeur bij Groningen en heeft goede herinneringen overgehouden aan zijn ontmoetingen met Overmars. “Marc is een bijzonder iemand, het is een machtige kerel en hij doet verschrikkelijk goed werk voor Ajax.” De onthulling van Nijland zet ook Van Gangelen ertoe om een anekdote over de directeur voetbalzaken van Ajax te vertellen. “Hij was hier een keer te gast bij Goedemorgen Eredivisie. Iedereen kreeg toen een stuk taart. Toen was de uitzending afgelopen en toen zei hij: ‘Eet iemand die taart nog op? Anders neem ik die graag mee. Dat was gewoon een halve taart die hij mee naar huis nam”, zegt Van Gangelen lachend.

Nijland haalt ook een ander voorbeeld over een mooie ervaring met Overmars aan. Mateo Cassierra werd door Groningen in 2018 gehuurd van Ajax, maar keerde na een mislukt half jaar terug naar Amsterdam. “Ik zei: ‘Marc, we hebben jou wel aan het begin van het seizoen 200.000 euro overgemaakt. Hij zegt: 'Ik stort je maandag de helft terug.' Dat is toch fantastisch? Dat is nou groot denken. Groningen is natuurlijk een kleinere club dan Ajax, maar hij neemt je gewoon hartstikke serieus. Daarna hebben we ook na drie minuten de deal rond Kaj Sierhuis gemaakt, geweldig." Sierhuis speelde vanaf januari 2019 een jaar op huurbasis voor de Trots van het Noorden, alvorens de spits aan Stade de Reims werd verkocht. Groningen profiteerde mee van die transfer, omdat de huurperiode voortijdig werd afgebroken.