Jasper Cillessen is met assist en reddingen goud waard voor Valencia

Zaterdag, 11 december 2021 om 20:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:32

Valencia heeft zich zaterdagavond verzekerd van de drie punten in LaLiga. In het Mestalla was de ploeg van trainer José Bordalás met 2-1 te sterk voor Elche. Zelf zat Bordalás wegens een positieve coronatest overigens niet op de bank. Voor doelman Jasper Cillessen was een hoofdrol weggelegd, daar hij een aantal puike reddingen verrichtte en de assist verzorgde bij de 1-0 van Gonçalo Guedes. Het was de zesde keer op rij dat los Che ongeslagen bleven in LaLiga. Dankzij de overwinning overnacht Valencia (25 punten uit 17 wedstrijden) boven Barcelona (23 uit 15), dat zondag nog in actie komt tegen Osasuna.

Valencia begon op overtuigende wijze aan de ontmoeting met los Franjiverdes, die vanaf het eerste fluitsignaal van het kastje naar de muur gestuurd werden. Na een kwartier spelen hadden onder meer Hugo Duro, Carlos Soler en Guedes al enkele mogelijkheden op de openingstreffer gekregen, maar het schortte in die fase aan scherpte voor het doel. In de 22ste minuut moest Cillessen in actie komen. Lucas Pérez lanceerde zichzelf en nam het Valenciaanse doel onder vuur; de Nederlandse sluitpost had echter een fraaie redding in huis. Een minuut later was Cillessen opnieuw goud waard.

De Oranje-international trapte de bal uit richting Guedes. De aanvaller trok naar binnen vanaf de linkerkant, waarna hij met een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied doelman Édgar Badía het nakijken gaf: 1-0. Cillessen kreeg de assist achter zijn naam. Op slag van het rustsignaal kreeg Maximiliano Gómez een goede poging zijn naam ook op het scorebord te zitten. Zijn schot werd onderweg naar het doel echter aangeraakt en verdween naast de paal. In het tweede bedrijf bleef Valencia nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe treffer.

Hoewel de ploeg van assistent-trainer Patricio Moreno de bovenliggende partij bleef, leek de overwinning een kwartier voor tijd door de vingers te glippen. Na een corner van Pérez had Valencia de dekking achterin niet op orde, waardoor Lucas Boyé in alle vrijheid kon binnenknikken: 1-1. Even later had Cillessen wederom een uitstekende redding in huis op een nieuwe inzet van Boyé. Toch herpakte de thuisploeg zich nog. Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde invaller Cristiano Piccini zijn ploeg op aangeven van Mouctar Diakhaby de 2-1 zege.