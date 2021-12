Crisis in Wolfsburg: Weghorst weet doelpuntendroogte niet te doorbreken

Zaterdag, 11 december 2021 om 20:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:30

VfB Stuttgart heeft zaterdagavond een belangrijke zege in de Bundesliga geboekt op bezoek bij VfL Wolfsburg. Dankzij treffers van Konstantinos Mavropanos en Philipp Förster stelde de ploeg van trainer Pellegrino Matarazzo de drie punten veilig: 0-2. Door de overwinning stijgt Stuttgart naar de vijftiende plaats met zeventien punten uit vijftien duels, terwijl Wolfsburg tiende staat met twintig punten uit vijftien wedstrijden. Wout Weghorst wist voor de derde keer op rij niet te scoren voor die Wölfe, die nu vijf keer op rij verloren hebben.

Wolfsburg en Stuttgart schotelden de bezoekers in de Volkswagen Arena een matte openingsfase voor. Beide ploegen waren niet in staat om uitgespeelde kansen te creëren. De thuisploeg, waar Wout Weghorst in de basis begon, kregen na twintig minuten spelen een tegenvaller te verwerken, toen Aster Vranckx het veld geblesseerd moest verlaten. De middenvelder werd door trainer Florian Kohfeldt vervangen door Josuha Guilavogui.

Een volgende tik voor de thuisploeg volgde niet veel later, toen Mavropanos Stuttgart op voorsprong schoot. De rechtsback streepte een afvallende bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterbovenhoek: 0-1. De ellende werd voor Wolfsburg na rust alleen maar groter. Eerst zag het in de vorm van Paulo Otavio opnieuw een speler geblesseerd uitvallen, waarna Förster de marge voor Stuttgart verdubbelde. De aanvaller kreeg de bal met enig geluk voor zijn voeten en schoof vervolgens beheerst langs doelman Koen Casteels binnen: 0-2.

Stuttgart liet in de slotfase de uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd in het slot te gooien onbenut, toen scheidsrechter Sascha Stegemann de bal op de stip legde na hands van Maximilian Arnold. De panenka van Omar Marmoush belandde precies op de lat, waarna ook de rebound niet aan Wataru Endo was besteed.