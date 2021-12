Cristiano Ronaldo beslist wedstrijd van uitblinkende Krul en De Gea

Zaterdag, 11 december 2021 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:24

Manchester United heeft zaterdagavond een minimale zege behaald op Carrow Road. De ploeg van Ralf Rangnick had een late penalty van Cristiano Ronaldo nodig om Norwich City op de knieën te dwingen: 0-1. Tim Krul en David de Gea mogen zich met meerdere uitstekende reddingen de uitblinkers noemen van het duel, waarin Norwich meer had verdiend. United klimt naar de vijfde plaats, terwijl the Canaries onderaan blijven.

Rangnick koos voor dezelfde elf namen als vorige week tegen Crystal Palace (1-0 zege). Dat hield in dat Ronaldo een spitsenkoppel vormde met Marcus Rashford, terwijl Donny van de Beek pas in de 88ste minuut zijn entree maakte. In de eerste helft moest Norwich zich beperken tot verdedigen. Krul zag een vrije trap van Alex Telles via de muur op de lat ploffen, terwijl de doelman een schotje van Diogo Dalot eenvoudig kon keren.

1-0 United! ?? Cristiano Ronaldo knalt de penalty binnen ????? Pakt United nu door of reageert Norwich? ??#ZiggoSport #PremierLeague #NORMUN pic.twitter.com/nPE79nEV82 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 11, 2021

De gevaarlijkste momenten uit de eerste helft moesten toen nog komen. Op slag van rust werd Ronaldo vrijgespeeld aan de rechterzijde van het strafschopgebied. De Portugees kapte achtereenvolgens twee keer een verdediger uit, maar zijn schot was niet ver genoeg de hoek in om Krul te verslaan. Een moeilijkere redding maakte de Oranje-international in de laatste minuut op een gevaarlijke kopbal van Harry Maguire, die hij schitterend onder de lat uit tikte.

Na rust kroop Norwich uit zijn schulp. Teemu Pukki vond knap ruimte voor zichzelf in het strafschopgebied voor een venijnig schot, dat alleen dankzij een razendsnelle reflex van David de Gea uit het doel bleef. Direct daarna raakte Norwich-verdediger Jacob Sörensen met een kopbal uit een hoekschop de bovenkant van de lat. United creëerde zelf nauwelijks meer iets, maar werd geholpen door een handige overtreding op Ronaldo.

De Portugees werd in het strafschopgebied onderuit getrokken door Max Aarons en zorgde met een vernietigende penalty voor de openingstreffer: 0-1. Norwich zocht nog nadrukkelijker de aanval en dwong De Gea tot een nieuwe schitterende redding op een gevaarlijke kopbal van Ozan Kabak. Billy Gilmour mocht even later van zestien meter vrij uithalen en had de pech dat de bal via het blok van Eric Bailly rakelings naast ging. Ronaldo had het aan de overzijde moeten beslissen met een intikker van heel dichtbij, die over ging. De Gea greep in blessuretijd wederom in met een schitterende reflex, nogmaals op een kopbal van Kabak.