Juventus verliest punten én Dybala op bezoek bij Venezia

Zaterdag, 11 december 2021 om 19:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:58

Juventus is zaterdagavond in de Serie A op bezoek bij Venezia niet verder gekomen dan een puntendeling. Álvaro Morata zette de bezoekers voor rust nog wel op voorsprong, maar via Mattia Aramu kwam Venezia in de tweede helft langszij: 1-1. Massimiliano Allegri zag Paulo Dybala al na twaalf minuten uitvallen met een knieblessure. Door het gelijkspel blijft Juventus steken op een zesde plaats met 28 punten uit 17 duels.

Venezia begon de Serie A-wedstrijd zaterdag met een groot aantal voormalig Eredivisie-spelers. Sergio Romero, Ridgeciano Haps, Tyronne Ebuehi en Dennis Johnsen hebben allen een verleden in de Nederlandse competitie. Tot grote kansen kwam Juventus in de openingsfase niet. Wel kreeg het een flinke tegenvaller te verwerken, want Dybala moest na twaalf minuten met een blessure naar de kant. Allegri leverde met het uitvallen van zijn Argentijnse sterspeler en Kaio Jorge als vervanger de nodige kwaliteit in. Jorge was daarentegen koud in het veld op aangeven van Matthijs de Ligt dicht bij de openingstreffer.

Alvaro Morata op aangeven van Luca Pellegrini

De Nederlandse verdediger liet zich met een uitstekende ingreep ook in verdedigend opzicht gelden, toen Johnsen een vrije schietkans had. Juventus drong meer aan en kwam er onder meer gevaarlijk uit via Morata. Romero bewees op dit moment met een goede redding zijn waarde voor de thuisploeg. Enkele minuten later moest de doelman van Venezia echter alsnog buigen voor de spits van de bezoekers. Luca Pellegrini gaf een voorzet op maat op Morata, die bij de eerste paal voor zijn directe tegenstander Mattia Caldara kwam: 0-1. La Vecchia Signora wilde de voorsprong na rust consolideren, maar liep al snel tegen de gelijkmaker aan. Haps legde breed op Mattia Aramu, die zich niet bedacht en de bal vanaf een meter of twintig in de linkerbenedenhoek krulde: 1-1.

Mattia Aramu op aangeven van Ridgeciano Haps een heerlijke gelijkmaker

De gelijkmaker was een flinke tik voor Juventus, dat tot halverwege de tweede helft er niet in slaagde om een goede mogelijkheid te creëren. Federico Bernardeschi had de 1-2 op zijn schoenen. De aanvaller schoot van dichtbij echter hard op de vuisten van Romero. Enkele aanvallende wissels brachten de bezoekers in de slotfase ook geen soelaas.