Beelden tonen vreugde-uitbarsting Samuel Eto'o na grijpen prominente functie

Zaterdag, 11 december 2021 om 19:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:26

Samuel Eto’o is zaterdag verkozen tot voorzitter van de voetbalbond van Kameroen, de Fédération Camerounaise de Football. Het is zijn eerste functie sinds de oud-spits in september 2019 stopte als profvoetballer. De veertigjarige Eto’o kreeg de voorkeur boven Seidou Mbombo Njoya, de huidige president. De topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Kameroen kreeg 43 voorkeursstemmen, terwijl Njoya bleef steken op 31 stemmen.

Begin november maakte Eto’o al bekend zich kandidaat te stellen voor de functie. Hij belooft een einde te maken aan de problemen bij de nationale bond. De Kameroener werd vergezeld door een grote menigte toen hij naar het hoofdkantoor van de voetbalbond in hoofdstad Yaoundé ging om zijn kandidatuur officieel te maken. "Het wordt tijd dat het voetbal in Kameroen weer wordt opgebouwd", zei de voormalig topschutter van onder meer Barcelona, Internazionale en Chelsea als reactie op de vermeende corruptie bij de bond.

In 2018 werd Njoya verkozen tot voorzitten, en toen kon hij nog rekenen op de steun van Eto'o. Het internationaal sporttribunaal CAS verklaarde de uitslag van die verkiezing begin dit jaar echter ongeldig. Daarom moesten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Njoya mocht in de tussentijd wel blijven zitten. De Kameroener wilde dit jaar ook meedoen aan de bestuursverkiezing van de CAF, de voetbalbond van Afrika. Het CAS zag dat niet zitten en gaf geen toestemming. Een belangrijke taak voor Eto’o wordt het in goede banen leiden van de Afrika Cup, die in januari van start gaat in Kameroen.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 11, 2021

Op virale beelden is te zien dat Eto’o een gat in de lucht springt wanneer hij de uitslag van de stemming te horen krijgt. In een eerste reactie op Twitter steekt de kersverse voorzitter zijn vreugde ook niet onder stoelen of banken. “Ik zal me vandaag herinneren als een van de meest trotse momenten van mijn leven. Ik ben erg dankbaar dat ik gekozen ben tot nieuwe president. Elke stem vertegenwoordigt de energie en ambitie van onze voetbalfamilie om onze geliefde sport naar een niveau te tillen dat we nog nooit eerder hebben gezien.”