Verliezende Steven Gerrard krijgt eerbetoon op Anfield; Arsenal wint ruim

Zaterdag, 11 december 2021 om 17:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:07

Liverpool heeft zaterdagmiddag een minimale zege geboekt in de Premier League. Op Anfield Road wars de ploeg van trainer Jürgen Klopp met 1-0 te sterk voor Aston Villa. Tegelijkertijd wist Arsenal een eenvoudige overwinning in de wacht te slepen op Southampton: 3-0. Aangezien ook Chelsea (3-2) en Manchester City (1-0) hun respectievelijke wedstrijden wonnen, verandert er aan kop van de ranglijst in Engeland niets ten opzichte van afgelopen week. Arsenal klimt voorlopig naar de vijfde plek op de ranglijst, al kunnen the Gunners later op de dag nog voorbijgestreefd worden door Manchester United.

Liverpool - Aston Villa 1-0

Het duel tussen Liverpool en Aston Villa stond natuurlijk in het teken van de terugkeer op Anfield van clublegende Steven Gerrard, die als nieuwe trainer van the Villans een sterke start in de Premier League kent. In de openingsfase werden de duimschroeven direct door Liverpool aangedraaid. De ploeg van trainer Jürgen Klopp had veel momenten van dreiging, alleen bleven echte grote kansen uit. Emiliano Martínez werd voor het eerst echt getest door een van richting veranderd schot van Andrew Robertson. Met een half uur op de klok kwam ook Aston Villa er zowaar eens uit. Ashley Young werd de diepte ingestuurd en leek even te profiteren van het uitglijden van Alisson Becker. Young was de doelman te slim af, maar zag zijn voorzet vervolgens geblokt worden Joël Matip.

Liverpool drong hierop meer aan. Op slag van rust moest de thuisploeg toezien hoe Martínez zich nogmaals wist te onderscheiden op een doelpoging van Mohamed Salah. The Reds scoorden in de afgelopen wedstrijden aan de lopende band, maar hadden in het eerste bedrijf geen antwoord op het tactisch plan van Steven Gerrard. Na rust was Virgil van Dijk uit een hoekschop dicht bij de openingstreffer. Weer was het echter Martínez die knap redding bracht. De ban werd halverwege de tweede helft toch door Liverpool gebroken, toen Salah in het zestienmetergebied werd gevloerd door Tyrone Mings. Scheidsrechter Stuart Attwell wees naar de stip, waarna Salah overtuigend vanaf elf meter binnenschoot: 1-0. Vlak voor tijd kwam Liverpool nog goed weg toen Alisson opnieuw stuntelde. De doelman schoot tegen Matip op, maar herstelde zijn fout vervolgens zelf.

Arsenal - Southampton 3-0

De meest opvallende aanwezige aan de kant van Arsenal was aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang. De spits werd buiten de selectie gelaten door manager Mikel Arteta vanwege een ‘disciplinaire overtreding’. Naar verluidt had Aubameyang afgelopen week zonder legitieme reden een training overgeslagen. Ondanks zijn afwezigheid wisten de Londenaren een ruime zege te boeken. Hoewel Southampton de bovenliggende partij was in het eerste bedrijf, was het Arsenal dat in de 21ste speelminuut de voorsprong vond. Bukayo Saka stond aan de basis van een razendsnelle counter en hij bediende Alexandre Lacazette. De spits rondde op koelbloedige wijze af: 1-0.

Arsenal was uiterst effectief, want ook de volgende kans leverde direct een treffer op. Na combinatievoetbal in de vijandige zestien kreeg Kieran Tierney met het hoofd bij Martin Ödegaard, die eveneens met een kopbal voor 2-0 zorgde. Het venijn bij de bezoekers nam nadien af en in het tweede bedrijf kreeg Arsenal meer controle over de wedstrijd. De ploeg van Arteta deelde na een uur spelen de genadeklap uit via Gabriel. De centrumverdediger profiteerde van een inschattingsfout van doelman Wilfredo Caballero en werkte uit een corner van Gabriel Martinelli binnen: 3-0. Binnen vijf minuten na de derde Londense treffer raakte zowel Martinelli als Saka nog de paal, waardoor er aan de stand op het scorebord geen verandering meer kwam.