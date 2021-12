Chelsea dankt Antonio Rüdiger voor late ontsnapping tegen Leeds United

Zaterdag, 11 december 2021 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Chelsea heeft zaterdagmiddag op het nippertje een overwinning uit het vuur gesleept tegen Leeds United. De ploeg van Thomas Tuchel had het erg lastig met de frivool spelende nummer veertien van de competitie, maar wist in blessuretijd de winst binnen te halen via een strafschop: 3-2. Antonio Rüdiger wist die te versieren en had dat eerder in de tweede helft ook al eens gedaan. Hakim Ziyech was overigens geen speelminuut gegund.

Vanaf het eerste fluitsignaal bezorgde Raphinha de defensie van Chelsea grote problemen. De Braziliaan zag een halve volley en daarna ook een gevaarlijk ingedraaid schot gepareerd worden door Édouard Mendy. Uit een strafschop kon Raphinha na een klein half uur alsnog de openingstreffer binnenschieten: 1-0. Die penalty ontstond toen Chelsea-verdediger Marcos Alonso in een duel om de bal clashte tegen het been van Daniel James.

De bal gaat weer op de stip ?? Jorginho schiet weer met scherp nadat Antonio Rüdiger werd neergetrokken ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHELEE pic.twitter.com/nbal2RI4uq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 11, 2021

Chelsea knokte zich sterk terug en kwam drie minuten voor rust op gelijke hoogte. Alonso onderschepte de bal op de helft van Leeds en bracht de bal na een een-twee met Timo Werner voor. In het strafschopgebied stond Mason Mount vrij, die bij de eerste paal afwerkte: 1-1. Kai Havertz had in de laatste minuut van de eerste helft voor de voorsprong van Chelsea kunnen zorgen, maar de Duitser miste een-op-een met Illan Meslier.

Tien minuten na rust bracht Raphinha zijn eigen ploeg in de problemen door een onhandige harde sliding in te zetten op Antonio Rüdiger. Na een VAR-check kreeg Chelsea daarvoor een penalty, die door Jorginho onberispelijk in de kruising werd geknald: 2-1. De Londenaren werden vervolgens twee keer op de been gehouden door Mendy, die Raphinha en Tyler Roberts bij gevaarlijke momenten weerhield van scoren. Zeven minuten voor tijd kwam Leeds alsnog terug, toen invaller Joe Gelhardt voor Thiago Silva kroop en zo een lage voorzet van Roberts kon binnenglijden: 2-2.

Rüdiger wist in blessuretijd opnieuw een penalty te versieren, ditmaal na een klein tikje van Mateusz Klich. Jorginho bezorgde Chelsea vanaf elf meter de belangrijke driepunter: 3-2. Daardoor behouden the Blues (36 punten) de aansluiting met de twee koplopers Manchester City (38 punten) en Liverpool (37 punten).