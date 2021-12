Aubameyang vertoont wangedrag en wordt uit selectie gegooid

Zaterdag, 11 december 2021 om 17:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:15

Pierre-Emerick Aubameyang is zaterdagmiddag de opvallende afwezige bij Arsenal. De Londenaren spelen de thuiswedstrijd tegen Southampton zonder de 32-jarige aanvoerder, die door Mikel Arteta uit de selectie is gezet. "Helaas vanwege een disciplinaire overtreding", zei de manager van Arsenal voorafgaand aan de wedstrijd.

Arteta wilde niet precies aangeven wat die overtreding inhoudt, maar Engelse media weten dat Aubameyang uit onvrede een training heeft overgeslagen. De aanvaller moest het afgelopen maandag tegen Everton (2-1 verlies) doen met een invalbeurt van slechts zes minuten en vond dat naar verluidt moeilijk te verkroppen. "Ik denk dat we heel consequent zijn geweest bij het overtreden van regels en daarom is hij er vandaag niet bij", verklaarde Arteta zaterdagmiddag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gary Neville had de problemen met Aubameyang afgelopen maandag al voorspeld. "Ik denk dat dit een issue gaat geven", zei de analist na de wedstrijd tegen Everton. "Ik denk niet dat hij het erg leuk vindt dat zelfs Eddie Nketiah nog voor hem mocht invallen. Er is altijd wel frictie tussen Arteta en Aubameyang, ondanks dat hij de aanvoerder is. Dit wordt een probleem en ik wed dat als Arsenal hem in januari kwijt kan, ze dat zullen doen. En Auba zal zelf ook in zijn voor een transfer."

Arteta wilde niet zeggen wanneer Aubameyang weer terugkeert in de selectie. "Zijn straf gaat vandaag in", aldus de Spanjaard. "Het is geen gemakkelijke situatie. Als club wil je niet dat je aanvoerder hierin terechtkomt." Het is de tweede keer dit kalenderjaar dat Aubameyang disciplinair gestraft wordt door Arteta. In maart verscheen de Frans-Gabonese spits te laat voor een teambijeenkomst en werd hij buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.