Agüero verkoopt ‘meest zinloze aankoop’ voor 222.000 euro: ‘Wat bezielde me?’

Zaterdag, 11 december 2021 om 17:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:55

Sergio Agüero heeft zijn Lamborghini Aventador in de verkoop gezet. De aanvaller van Barcelona, die onlangs te horen kreeg te moeten stoppen met voetballen vanwege hartproblemen, heeft zijn auto op het Britse AutoTrader gezet. De vraagprijs voor de bolide op de website voor tweedehands auto’s is 222.000 euro. Begin november erkende Agüero nog dat de auto zijn meest zinloze aankoop uit zijn leven was.

"Ik weet niet waarom ik in hemelsnaam een Lamborghini heb gekocht", zei Agüero begin november. "Hij moet in zes jaar 1200 kilometer hebben afgelegd: ik heb hem nauwelijks gebruikt. Ik heb twee jaar lang nagedacht waarom ik hem eigenlijk had gekocht, want nu staat hij daar maar een beetje kou te vatten in de regen. Hij zit zelfs helemaal onder de spinnenwebben.” Na zijn transfer van Manchester City naar Barcelona heeft Agüero zijn auto, die hij vermoedelijk in 2015 had aangeschaft, in Engeland achtergelaten.

In de advertentie is inderdaad te zien dat Agüero nauwelijks in zijn wagen gereden heeft. Op AutoTrader staat dat er slechts 4200 gereden kilometers op de teller staan van de auto die hij voor, naar schatting, 380.000 euro aanschafte. Na zijn aankoop liet hij zijn auto direct wrappen in zwart door Yianni Charalambous, een bekende naam als het gaat om het decoreren en verbeteren van auto's.

Eerder deze week stond Agüero ook al in de Spaanse sportkranten vanwege een uitje naar Dubai. Op de avond dat Barcelona op pijnlijke wijze onderuitging tegen Bayern München (3-0) in de Champions League, plaatste de partner van de Agüero, Sofia Calzeti, diverse foto’s op haar Instagram Story. Op de foto’s verscheen haar partner die in verschillende luxe auto’s rondreed. Volgens Marca waren de fans van Barcelona niet te spreken over de actie van het koppel.