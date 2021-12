Raiola komt terug op eerdere uitspraken over toekomst van Haaland

Zaterdag, 11 december 2021 om 16:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:54

Mino Raiola is teruggekomen op zijn eerdere uitspraken die hij deed over Erling Braut Haaland in een interview met het Duitse Sport1. De zaakwaarnemer zei min of meer dat de doelpuntenmachine van Borussia Dortmund een stap zal maken, maar sluit een langer verblijf bij BVB niet uit. “Dat blijf ik zeggen: het is echt niet zeker dat hij deze zomer zal vertrekken", aldus Raiola in een statement op sociale media.

Dat klinkt een stuk anders dan wat Raiola enkele dagen geleden zei. “Hij kan en gaat de volgende stap maken”, aldus de belangenbehartiger tegenover Sport1. “Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City; dat zijn de grote clubs waar hij naartoe kan gaan.” Raiola voegt daar nu aan toe: “Ik wil het volgende duidelijk maken over het interview met Sport1: De vier clubs die ik noemde en in verband bracht met de toekomst van Haaland, zijn slechts voorbeelden om te zeggen dat hij, wanneer hij

bij Dortmund vertrekt, naar een van de vijftien topclubs van Europa zal gaan.”

“Nu ligt de focus van Erling volledig op voetbal en er zijn geen onderhandelingen met andere clubs” benadrukt Raiola, die niet uitsluit dat Haaland ook volgend seizoen nog in het shirt van Dortmund speelt. “Dat blijf ik zeggen: het is echt niet zeker dat hij deze zomer zal vertrekken. Misschien gaat hij wel in de zomer van 2023.” De spits stond vanwege een heupblessure ruim anderhalve maand aan de kant, maar luisterde zijn rentree eind november tegen VfL Wolfsburg (1-3 winst) op met een doelpunt. Ook tijdens de volgende twee duels van Dortmund tegen Bayern München (2-3 verlies) en Besiktas (5-0 winst) was Haaland trefzeker.

In het interview met Sport1 gaf Raiola aan dat hij al bezig is met de eventuele volgende stap van Haaland. “We hebben een duidelijk idee waar Erling naartoe moet en we kijken natuurlijk wat de markt te bieden heeft. Ik zou een slechte zaakwaarnemer zijn als we dat niet al gedaan zouden hebben. We kunnen de markt beïnvloeden met een speler als Erl. De markt heeft geen invloed op ons. Ik heb de transfermarkt veranderd met mijn spelers. Wij zaakwaarnemers hebben een tweede spel naast het voetbal gecreëerd: de transfermarkt. We praten nu twee dagen per week over de wedstrijd en vijf dagen over transfers. Misschien haten technisch directeuren me, maar ik haat niemand.”