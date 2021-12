Xavi hint tijdens persconferentie op mogelijke basisplek voor Luuk de Jong

Zaterdag, 11 december 2021 om 14:23 • Laatste update: 14:32

De kans is groot dat Xavi zondag in de uitwedstrijd tegen Osasuna vanaf het begin een beroep gaat doen op Luuk de Jong. De trainer van Barcelone moet puzzelen in de voorhoede door een hamstringblessure bij Memphis Depay. Laatstgenoemde raakte in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (3-0) in de blessuretijd geblesseerd, maar kon het duel wel uitspelen. Het zou voor De Jong zijn eerste basisplek zijn onder de nieuwe trainer.

Xavi zal tegen Osasuna op zoek moeten naar een nieuwe aanvalsleider en denkt daarbij serieus aan De Jong, zo liet hij zaterdag doorschemeren tijdens de persconferentie. "Luuk is een voorbeeldige professional", aldus de trainer van Barcelona. "Hij traint heel goed en is een aanvaller met meerdere kwaliteiten. Hij biedt ons weer mogelijkheden. We moeten ons aanpassen aan de huidige situatie en de ongunstige omstandigheden. Luuk is een van de opties die we hebben voor de aanval en we moeten daar gebruik van maken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het zou voor De Jong zijn eerste basisplek zijn sinds het aantreden van Xavi. De spits moet het tot op heden doen met acht schamele minuten onder de nieuwe coach. De teller van De Jong staat tot dusver op zeven duels in LaLiga dit seizoen, waarvan slechts twee als basisspeler. Daarin wist hij één keer het net te vinden. In de Champions League stond hij wel al drie keer in de basis, tegen Bayern (0-3), Benfica (3-0) en Dynamo Kiev (1-0). Tijdens de persconferentie van Xavi werd tevens bekend dat aanvaller Ferran Jutglà voor het eerst bij de wedstrijdselectie zit.

Ook ging Xavi in op zijn woede-uitbarsting tegen Bayern. De oefenmeester werd volgens SPORT en Mundo Deportivo behoorlijk boos op zijn spelers halverwege het duel. "Sommigen van jullie begrijpen het niet wat het betekent om voor Barcelona te spelen", zou de voormalig captain hebben geroepen in de kleedkamer. "Het is waar dat ik het gevoel had dat de spelers ontmoedigd waren. Ze zouden veel meer in zichzelf en elkaar moeten geloven. We willen dat ze moedig zijn, lef tonen. Bij Barça is een 6 of 7 niet genoeg."